Esportes
Fluminense avança à final do Carioca após empate com Vasco no Maracanã
O Fluminense garantiu sua vaga na final do Campeonato Carioca após empatar em 1 a 1 com o Vasco da Gama neste domingo, no Maracanã. O resultado manteve a vantagem conquistada no primeiro jogo e colocou o Tricolor na decisão do estadual, onde aguardará o vencedor do confronto entre Flamengo e Madureira.
O jogo decisivo
A partida começou eletrizante, com o Fluminense tendo a chance de abrir o placar logo aos 3 minutos, quando Renê desperdiçou um pênalti cobrado para fora. O Vasco respondeu com pressão e abriu o marcador aos 35 minutos, com Robert Renan aproveitando rebote após defesa de Fábio em cobrança de escanteio.
O segundo tempo manteve o equilíbrio, com os dois times criando oportunidades. O Vasco teve a chance de ampliar aos 24 minutos, mas Brenner viu Fábio defender seu pênalti – a bola ainda bateu na trave antes de ser afastada. Aos 42 minutos, Ganso não desperdiçou: converteu penalidade máxima após toque no braço de Barros, garantindo o empate e a classificação tricolor.
Destaques da partida
- Fábio foi decisivo com defesas importantes
- Ganso mostrou sangue frio no pênalti decisivo
- Jogo marcado por três penalidades (duas desperdiçadas)
- Equipe técnica do Vasco protestou contra arbitragem
Próximos compromissos
Enquanto o Fluminense se prepara para a final do Carioca, o Vasco volta a jogar no próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz comentou após o jogo: “Sabíamos que seria difícil, mas a equipe mostrou personalidade. Agora vamos trabalhar para chegar bem na final”.
Com esta classificação, o Fluminense busca seu primeiro título estadual desde 2022, enquanto o Vasco lamenta mais uma eliminação precoce no torneio carioca. A decisão do Campeonato Carioca está marcada para o próximo fim de semana, também no Maracanã.
Fluminense avança à final do Carioca após empate com Vasco no Maracanã
O Fluminense garantiu sua vaga na final do Campeonato Carioca após empatar em 1 a 1 com o Vasco da Gama neste domingo, no Maracanã.
