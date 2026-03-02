Fluminense avança à final do Carioca após empate com Vasco no Maracanã

O Fluminense garantiu sua vaga na final do Campeonato Carioca após empatar em 1 a 1 com o Vasco da Gama neste domingo, no Maracanã. O resultado manteve a vantagem conquistada no primeiro jogo e colocou o Tricolor na decisão do estadual, onde aguardará o vencedor do confronto entre Flamengo e Madureira.

O jogo decisivo

A partida começou eletrizante, com o Fluminense tendo a chance de abrir o placar logo aos 3 minutos, quando Renê desperdiçou um pênalti cobrado para fora. O Vasco respondeu com pressão e abriu o marcador aos 35 minutos, com Robert Renan aproveitando rebote após defesa de Fábio em cobrança de escanteio.

O segundo tempo manteve o equilíbrio, com os dois times criando oportunidades. O Vasco teve a chance de ampliar aos 24 minutos, mas Brenner viu Fábio defender seu pênalti – a bola ainda bateu na trave antes de ser afastada. Aos 42 minutos, Ganso não desperdiçou: converteu penalidade máxima após toque no braço de Barros, garantindo o empate e a classificação tricolor.

Destaques da partida

Fábio foi decisivo com defesas importantes

Ganso mostrou sangue frio no pênalti decisivo

Jogo marcado por três penalidades (duas desperdiçadas)

Equipe técnica do Vasco protestou contra arbitragem

Próximos compromissos

Enquanto o Fluminense se prepara para a final do Carioca, o Vasco volta a jogar no próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz comentou após o jogo: “Sabíamos que seria difícil, mas a equipe mostrou personalidade. Agora vamos trabalhar para chegar bem na final”.

Com esta classificação, o Fluminense busca seu primeiro título estadual desde 2022, enquanto o Vasco lamenta mais uma eliminação precoce no torneio carioca. A decisão do Campeonato Carioca está marcada para o próximo fim de semana, também no Maracanã.

