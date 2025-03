Fluminense atropela Volta Redonda e fica perto da final do Carioca

O Fluminense deu um show de futebol neste domingo (02.03) e praticamente carimbou sua vaga na final do Campeonato Carioca. Jogando no Maracanã, o Tricolor não tomou conhecimento do Volta Redonda e aplicou uma sonora goleada de 4 a 0, no jogo de ida da semifinal do Carioca. Cannobio, com dois gols, Arias e Cano foram os artilheiros da partida.

Primeiro tempo demolidor

Com um primeiro tempo avassalador, o Fluminense não deu chances ao Volta Redonda. Canobbio e Arias brilharam intensamente, desmantelando a defesa adversária e construindo uma vantagem que deixou o Tricolor muito próximo da decisão do Estadual.

Vantagem conquistada

Com a goleada, o Fluminense pulverizou a vantagem que o Volta Redonda possuía por ter sido o segundo colocado na Taça Guanabara. Agora, o Tricolor pode até mesmo perder por três gols de diferença no jogo de volta que, ainda assim, garantirá sua vaga na final do Campeonato Carioca.

Volta Redonda em situação delicada

O Volta Redonda, que havia terminado a Taça Guanabara em segundo lugar, entrou na semifinal com a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols. No entanto, a derrota acachapante no Maracanã colocou o Voltaço em uma situação delicada. Para reverter o cenário e chegar à final, o Volta Redonda precisará vencer o Fluminense por uma diferença de quatro gols no jogo de volta.

Próximo confronto

O segundo jogo da semifinal do Carioca está marcado para o próximo domingo, às 18h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A expectativa é de um jogo emocionante, com o Volta Redonda buscando o milagre da classificação e o Fluminense defendendo a vantagem conquistada no Maracanã.

Foco na Copa do Brasil

Antes de voltar a pensar na semifinal do Carioca, o Fluminense tem um compromisso importante pela segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Tricolor enfrentará o Caxias, às 19h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partida é eliminatória e vale vaga na próxima fase da competição.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 4 X 0 VOLTA REDONDA

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 02/03/2025

Horário: 18h (de Brasília)

Público: 15.979 pagantes / 17.877 presentes

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Thayse Marques Fonseca

VAR: Philip Georg Bennett

Cartão amarelo: Otávio, Canobbio e Kevin Serna (Fluminense) e Bruno Santos, Pierre e Fabrício (Volta Redonda)

Gols: Canobbio, aos 6 e aos 17′ do 1ºT, Arias, aos 38 do 1ºT, e Cano, aos 25 do 2ºT (Fluminense)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Otávio (Hércules), Martinelli (Bernal) e Arias; Kevin Serna, Canobbio (Keno) e Cano (Everaldo). Técnico: Mano Menezes.

VOLTA REDONDA: Jean Drosny; Wellington Silva (Bruno Barra), Lucas Souza, Fabrício e Sanchez (Juninho Monteiro); Pierre (Henrique Silva), Robinho, PK (Luciano Naninho) e Marquinhos (Mirandinha); MV e Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa.

Fonte: Esportes