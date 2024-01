Fluminense, Atlético-GO, Criciúma, Fortaleza, Juventude e Avaí avançam

Mais seis times confirmaram a classificação para a segunda fase da Copinha, neste sábado: Fluminense, Atlético-GO, Criciúma, Fortaleza, Juventude e Avaí, que se juntaram a Ceará e Athletico-PR. O destaque, no entanto, foi o Grêmio. O time gaúcho goleou o Figueirense por 6 a 0.

Com gol de Kelvin, o Fluminense sofreu, mas derrotou o Lagarto por 1 a 0, em São Carlos, e confirmou o primeiro lugar do Grupo 13, com seis pontos, contra apenas três a tempo sergipano. Com dois, o São-Carlense empatou por 0 a 0 com o São Raimundo-RR (um).

O Atlético-GO também selou sua vaga com a vitória, por 1 a 0, sobre o Guarani. Com isso, subiu ao primeiro lugar do Grupo 09, com seis pontos. O time campineiro e o Operário-PR, que venceram o Tupã-SP, por 2 a 0, têm três.

O Criciúma fez um jogo eletrizante com o Ituano de dez gols, com duas viradas, mas venceu por 6 a 4, em Itapira, e carimbou sua vaga na próxima fase. O time catarinense tem seis pontos, na liderança do Grupo 06. O time paulista é o segundo com três. Itapirense-SP e Atlético-CE, que empataram por 0 a 0, têm um.

Em São Bernardo do Campo, o Juventude foi econômico, mas venceu a Portuguesa Santista por 1 a 0, confirmando sua classificação. Em segundo lugar, com quatro, o EC.São Bernardo-SP ficou no 0 a 0 com o Conquista-BA.

Por fim, o Avaí venceu o São Caetano por 2 a 0 e também carimbou sua vaga na próxima fase. Agora, é o líder, com seis pontos, contra três do Retrô-PE, que venceu o Nacional-SP, por 2 a 1.

O destaque do dia, no entanto, ficou por conta do Grêmio, que aplicou a maior goleada do dia até agora ao fazer 6 a 0 no Figueirense, com grande atuação do atacante Jardiel, autor de três gols. O time gaúcho é o líder do Grupo 04, com seis pontos.

Confira os jogos deste sábado:

Novorizontino-SP 1 x 1 Chapecoense-SC

Vocem-SP 2 x 2 Castanhal-PA

Guarani-SP 0 x 1 Atlético-GO

Lagarto-SE 0 x 1 Fluminense-RJ

Portuguesa Santista-SP 0 x 1 Juventude-RS

Ituano-SP 4 x 6 Criciúma-SC

São Caetano-SP 0 x 2 Avaí-SC

Figueirense 0 x 6 Grêmio

Ponte Preta 1 x 0 Vila Nova

Fonte: Esportes