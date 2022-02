Flow tira do ar vídeo em que Monark defende criação de partido nazista

Reproducao: Youtube Monark, do Flow Podcast

O episódio do Flow em que Monark defende a legitimidade de um partido nazista no Brasil está fora do ar. Às 14h35, a reportagem de O Antagonista tentou acessar o link da gravação e recebeu como resposta a mensagem “Este vídeo é privado”.

Monark já gravou dois vídeos para explicar a polêmica. Em um deles, compartilhado no Twitter, afirmou que estava bêbado. A repercussão do caso custou o contrato do Flow com o Campeonato Carioca e negativas de patrocinadores pontuais e fixos do programa .

O ex-jogador Zico cancelou a participação que faria no Flow nesta terça-feira.