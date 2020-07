Flórida registra recorde de mais de 15 mil casos de covid-19 em um dia

A contagem de mortes pelo novo coronavírus no México está prestes a superar a da Itália e atingir mais de 35 mil, deixando o país latino-americano perto de atingir o quarto maior número de mortes no mundo, de acordo com dados da Reuters.

No sábado (11), o México registrou mais 539 mortes, levando o total a 34.730 óbitos, com 295.268 casos confirmados. A Itália registrou 34.945 mortes e 242.827 casos.

Enquanto a Itália parece ter controlado o vírus, a pandemia não está mostrando sinais de estar sob controle no México, onde o governo enfrenta críticas por reabrir a economia cedo demais.

Autoridades mexicanas aumentaram gradualmente as projeções para o total de mortes e, em junho, as estimativas subiram para 35 mil mortes até outubro. No início de maio, a estimativa era de 6 mil.

A taxa de mortes pelo novo coronavírus por milhão de habitantes no México, cuja população é de cerca de 120 milhões, é a 16ª maior no mundo, de acordo com dados da empresa de pesquisas Statista.

Mas autoridades mexicanas dizem que a verdadeira taxa é possivelmente muito maior, devido ao baixo volume de testes. Uma análise da Reuters, com dados de funerárias em maio, indicou uma taxa de mortes mais de duas vezes maior que os dados informados.