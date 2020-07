Flórida bate recorde de casos de Covid-19 na reabertura da Disney

Reprodução Novos contágios acontecem após a reabertura de pubs e bares no Reino Unido; máscaras ainda não são obrigatórias

O Reino Unido registrou aumento considerável de 6% na quantidade de casos novos de Covid-19 após um período de queda. Por outro lado, o número de mortes causadas pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) é o menor em 17 semanas.

Segundo o Departamento de Saúde, 530 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus nesta segunda-feira. A última vez que o Reino Unido registrou um aumento de 6% no número diário de casos foi no dia 7 de maio, quando 5,6 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença.

No último dia 4 de julho, os britânicos comemoraram o “Super Sábado”, data que marcou a reabertura de pubs, bares e restaurantes . Apesar do alerta de especialistas sobre a possibilidade de um novo aumento nos casos de Covid-19 nas semanas seguintes, milhares de pessoas se aglomeraram sem máscaras nas ruas das principais cidades inglesas.

Por outro lado, apenas 11 mortes por Covid-19 foram anunciadas no Reino Unido nas últimas 24 horas. O número oficial de óbitos pela doença desde o começo da é de 44.830.