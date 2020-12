Flordelis reza antes de ser interrogada sobre assassinato do pastor Anderson

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Deputada federal Flordelis (PSD-RJ)

O interrogatório da deputada federal Flordelis está marcado para ocorrer nesta sexta-feira (18), no Fórum de Niterói. Ela é acusada de ser a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo de Souza . As informações foram dadas pelo Globo .

Flordelis é a primeira a ser ouvida na audiência de hoje e foi vista rezando no fórum antes de ser interrogada.

Lucas dos Santos, filho adotivo da parlamentar , também deve ser ouvido nesta sexta.

A previsão é de que os interrogatórios não sejam concluídos hoje. A continuação dos depoimentos deve acontecer em 22 de janeiro.

Além de Flordelis , são réus no processo sete filhos e uma neta da deputada, um policial militar e a esposa dele.