Reprodução/Instagram Flor Gil homenageia o avô Gilberto Gil com desenho no cabelo raspado

Desde que raspou a cabeça no ano passado, Flor Gil tem explorado diversas formas de estilizar o cabelo. Na mais recente, ela decidiu homenagear o avô Gilberto Gil por meio de um visual usado por ele lá na década de 1980.

A cantora apareceu com os fiozinhos cor-de-rosa e dois desenhos nas laterais, um de uma estrela e outro, de lua, ambos pintados de preto. “Estilinho vovô Gil nos anos 80”, escreveu ela na legenda da publicação.

O vovô não só aprovou o novo visual, como também compartilhou a imagem em seu próprio perfil do Instagram. Fofos, né?

Além deste, Flor também já apareceu com flores rosas desenhadas no cabelo platinado. Veja só:

