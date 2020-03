Flexibilidade de horários e novas tecnologias auxiliam no ensino da Língua Inglesa

Seja para os estudos, viagens ou negócios, a língua inglesa é fundamental nos dias atuais, e isso não é novidade para ninguém. No entanto, a correria do dia a dia e a falta de tempo disponível, tem se tornado cada vez mais um empecilho para quem quer aprender um novo idioma, principalmente para jovens e adultos que já estão no mercado de trabalho.

Para atender a um público cada vez mais ocupado, as escolas de idiomas estão tendo que se adaptar aos tempos modernos e criar alternativas inovadoras que se encaixam na rotina apertada dos alunos. “A escola tradicional, com horários fixos, onde o aluno tem que abdicar de suas atividades profissionais para frequentar as aulas, é algo que está ficando no passado”, afirma a empresária Fabiana Machado Costa.

Há 12 anos em São Mateus com uma franquia inovadora no ensino do inglês – a UpTime – Fabiana ressalta que a flexibilidade de horários das aulas e a utilização de novas tecnologias são tão importantes quanto o material didático de qualidade e uma equipe qualificada.

A metodologia da UpTime já qualificou mais de dois mil alunos em São Mateus e 500 mil em todo o Brasil. Segundo Fabiana, o sucesso da escola se deve ao sistema de agendamento de aulas, com horários flexíveis, e as técnicas de neurolinguística e mnemônica aplicadas no ensino, que facilitam o aprendizado de maneira mais rápida e espontânea, bem como a fluência definitiva.

“Trata-se de uma metodologia inovadora. Por meio da mnemônica a gente trabalha o fortalecimento da memória através de um estudo diário em casa, e com a neurolinguística o aluno é ensinado a pensar em inglês e fazer associações sem traduzir, ou seja, o aluno não precisa da sua língua nativa para aprender”, explica.

A empresária ressalta que o método garante que o aluno adquira fluência (nível B2) em 12 meses. Além disso, as salas de aula são pequenas, com 1 a 8 alunos no máximo, o que facilita a atenção individualizada. “Como não temos turmas fixas, cada um vai no seu ritmo. Se por algum motivo o aluno faltar durante a semana, ele não perde a aula porque pode reagendar para outro dia e horário”, diz Fabiana, acrescentando que o curso pode começar em qualquer dia do ano.

UpTime São Mateus

Com horários flexíveis, a UpTime São Mateus funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados das 8h às 14h. A unidade fica localizada na Rua da Liberdade, Centro de São Mateus, ao lado do Sindi Empresas. O Telefone de contato é 3763-2147.

A escola oferece várias opções de cursos de inglês, dentre eles o College, para adultos a partir dos 16 anos, o Uptime Teen, voltado aos adolescente de 11 aos 15 anos, além dos cursos avançados para quem já é fluente e quer aprimorar, aprofundar ou continuar praticando.

Realidade virtual em sala de aula

Segundo a empresária Fabiana Machado Costa, a UpTime é a primeira escola de inglês do mundo a utilizar realidade virtual e aumentada no ensino do inglês. “Essa tecnologia, que é uma tendência hoje na educação, é atrelada ao material didático. A tecnologia provoca uma imersão no inglês, ou seja, possibilita a ativação de todos os sentidos. O estudante lê, ouve e pratica o inglês como se estivesse em outro país”, explica.

Cada aluno da UpTime ganha um óculos de realidade virtual que, segundo Fabiana, também pode ser utilizado em qualquer mídia de projeção 3D, como vídeos e jogos, e não apenas nas atividades da escola.

Além de instrutores brasileiros qualificados, a unidade de São Mateus passou a contar também com a presença de um instrutor britânico, que está morando na cidade. “Essa é uma grande novidade, porque agora o aluno tem a oportunidade de praticar o inglês com um nativo da língua, o que ajuda a desenvolver a autoconfiança ao falar”.