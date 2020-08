Flay posta de biquíni e internautas desconfiam de lipoaspiração 3D

A modelo Alice Felis foi vítima de agressão há pouco mais de uma semana . Nas redes sociais, ela contou que foi agredida e assaltada no apartamento onde morava e diz ter sido vítima de transfobia. A jovem também precisou pedir ajuda financeira para poder arcar com procedimentos médicos , já que teve os dentes, a mandíbula e o nariz quebrados. Agora, ela está em Santa Catarina fazendo os tratamentos médicos.

Reprodução/Instagram Alice Felis faz procedimentos para se recuperar de agressão

“Quero ficar longe do Rio. Ainda estou insegura, com bastante medo”, disse em entrevista à revista Marie Claire. A modelo está em Blumenau acompanhada dos pais e já fez o implante dentário. Nesta quinta-feira (27), ela passará por uma cirurgia de reconstrução facial. “Não consigo comer, até mesmo alimentos líquidos machucam. Os ferimentos sangram toda hora”, ela conta.

Quatro dias após Alice denunciar o crime, o agressor Lucas Brito de Marques se entregou à polícia. “”Fico mais aliviada (com a prisão), mas o sentimento de justiça só vou ter quando ele for condenado”, comenta a modelo.

“Nem nos meus pesadelos eu imaginei passar por isso, já tinha ouvido muita piadinha, mas nunca imaginei que chegariam a isso. Ele se aproveitou do fato de eu ser trans porque era uma vítima mais fácil para ele roubar e matar”, ela acredita. Alice conta que recebeu muitas mensagens de apoio e relatos de outras trans que passaram por situações parecidas. Com a repercussão que seu caso teve nas redes sociais, a modelo foi convidada para ser madrinha do Instituto de Combate à LGBTIfobia na Internet e ela pretende lutar para que as redes sociais sejam um espaço livre de transfobia.