Marcelo de Assis Flay é criticada por fala equivocada sobre a música nordestina

A cantora Flay, que participou do BBB20 , recebeu inúmeras críticas nas redes sociais após realizar um comentário equivocado sobre a recente ascensão da música nordestina. Contudo, a artista esqueceu que muitos artistas nordestinos fizeram grande sucesso no passado, compondo clássicos atemporais que são verdadeiras referências da música popular brasileira.

“Olá, é a primeira vez que a cultura nordestina está conquistando o país todo, a nossa música finalmente encantou o Brasil, antes só a gente ouvia lá. Hoje o talento no nordestino está sendo enaltecido e eu vibro com cada conquista, com a diminuição pouco a pouco do preconceito que sempre existiu, conosco, com o nosso sotaque, com a nossa cultura, com os nossos costumes, com nosso jeitinho tão criticado, estão explodindo novas personalidades nordestinas a cada dia, estamos sendo mais que respeitados, estamos sendo admirados, estamos nos unindo mais” , disse.

E concluiu, oferecendo apoio aos artistas: “E eu estarei lá,dando todo o meu apoio, impulso necessário que estiver ao meu alcance a todos os nordestinos que estão metendo as caras e brilhando. Eu sou uma dos que ainda precisam desse apoio, dessa união, não tive tanto quando mais precisei, mas estou aqui pra quem precisar”.

Não demorou muito para que os internautas realizassem críticas à Flay , pela inobservância da questão.

Você viu?

“Caetano Veloso (inclusive fazendo esses meses de turnê pela europa), Maria Bethania, Gil, Luis Gozaga, são de onde?” , questionou uma seguidora, enquanto que outra pediu respeito: “Saiba reconhecer e respeitar aqueles que vieram antes de você!”.

Confira: