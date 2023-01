Flávio Dino assina portaria com novas regras para servidores do MJSP

José Cruz/Agência Brasil – 27/12/2022 Ministro da Justiça, Flávio Dino

Nesta quinta-feira (05), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assinou uma portaria que coloca novas regras aos servidores ligados à pasta, proibindo a cessão de servidores ligados ao Ministério da Justiça que estejam respondendo a processos.

No texto, o ministro do governo Lula (PT) coloca que, agora, as pessoas vinculadas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) não podem estar “respondendo a processo administrativo disciplinar, inquérito policial, ação penal ou por improbidade administrativa, em razão de fatos relacionados ao exercício de qualquer função pública, no âmbito da União ou dos entes federados”.





Com isso o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, e atual secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, sofre o risco de não permanecer no cargo.

Torre foi delegado da Polícia Federal e ministro do governo Bolsonaro. Durante as eleições, foi incluído na investigação aberta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a respeito da live transmitida pelo ex-chefe do executivo que atacava o sistema eleitoral brasileiro, sem provas do que se era dito. O inquérito segue em tramitação.

