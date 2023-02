Flávio Bolsonaro: MP pede que investigação da rachadinha seja retomada

Reprodução: Flickr – 11/05/2022 O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)





O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro enviou na última quarta-feira (15) para o STJ (Superior Tribunal de Justiça) um recurso para que as investigações do caso da rachadinha contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) sejam retomadas. O documento é um “agravo em recurso especial” do MP .

De acordo com informações do Portal Terra, a Promotoria solicitou que o STJ cancele a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio, que rejeitou a denúncia de rachadinha.

O Ministério Público tem o interesse de voltar a apurar o episódio, usando parte das provas anuladas pelo próprio STJ e pelo Supremo Tribunal Federal no fim de 2021. Essas provas foram entregues na primeira denúncia do Ministério Público contra o senador.

Uma das provas apresentadas na denúncia e anuladas pela Justiça foi a quebra de sigilo bancário e fiscal do filho do ex-presidente da República. Quatro relatórios de inteligência financeira (RIFs) do Coaf, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras também foram suspensos.

Apenas o primeiro RIF foi validado para seguir como prova, já que identificou movimentações suspeitas feitas por Fabrício Queiroz a Flávio.

“Não há óbice legal à renovação das provas extirpadas, inclusive no que diz respeito à geração de novos RIFs, de novo requerimento de afastamento do sigilo fiscal e bancário dos alvos”, diz trecho do documento assinado por Antonio José Campos Moreira. Ele era responsável pela Procuradoria-Geral da Justiça em novembro do ano passado.

O MP também relatou que o objetivo é “retomar o curso das investigações do exato ponto em que foi atingido pela primeira declaração de nulidade, a fim de renovar os atos e, eventualmente, permitir que uma nova denúncia fosse ofertada, agora com base em provas renovadas e lícitas, sob o prisma legal e constitucional, sem se falar, contudo, em “provas inéditas”.

O antigo responsável pela Procuradoria-Geral da Justiça também criticou a decisão do Órgão Especial. Na avaliação dele, a determinação “viola flagrantemente o devido processo legal, ao subverter a forma como os atos anulados são extirpados do processo e impedir que a investigação siga do ponto em que foi decretada a nulidade”.

Flávio Bolsonaro e as rachadinhas

No primeiro mês de governo Bolsonaro, foi revelado um suposto caso de rachadinha praticado no gabinete de Flávio Bolsonaro. Ele passou a ser acusado de receber parte dos salários de assessores no período em que era deputado estadual. O senador foi denunciado pelo Ministério Público do Rio.

Segundo o MP, o senador integrou um grupo que desviou R$ 6 milhões da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele nega todas as acusações.





Fonte: IG Política