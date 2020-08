Flávia Pavanelli compra chapinha de R$ 3 mil, mas se arrepende

A atriz Natalia Dyer interpreta a adolescente Nancy em “Stranger Things”, irmã do protagonista Mike. Na vida real, ela já tem 25 anos e contou em entrevista ao jornal britânico “The Independent” que sente a necessidade de proteger os membros mais novos do elenco, por considerar que eles têm de lidar com a exposição e a sexualização.

Reprodução/IMDB Natalia Dyer diz que as crianças de “Stranger Things” são sexualizadas

A jovem atriz Millie Bobby Brown, quando tinha apenas 13 anos, foi citada pela revista W Magazine como um dos motivos por fazer “Stranger Things” uma das mais sexys de todas. Para Natalia, existem muitas camadas que envolvem essa questão, mas enxerga que ela precisa ser combatida e não pode ser tratado como algo normal.

“Para mim, parece geralmente que é uma hipersexualização deles. Eu me sinto como protetora das crianças mais novas, mesmo que eles não sejam mais crianças, eles são adolescentes. Todos são pessoas ótimas e estão tendo que crescer em circunstâncias muito doidas”, falou a atriz.

“Como uma pessoa reservada, eu sinto que devemos deixar as pessoas quietas, a menos que você esteja falando com elas sobre seus trabalhos ou sobre algo que elas queiram falar. É um assunto muito complexo”, ela completa. A estrela de “Stranger Things” ainda diz que é preciso deixar as pessoas serem quem elas são, sem qualquer julgamento sobre isso.