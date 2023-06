Flavia Alessandra sofre etarismo e rebate. Entenda a condição

Reprodução/Instagram Flavia Alessandra se manifesta contra etarismo

Flávia Alessandra foi vítima de etarismo após fazer uma postagem de comemoração dos seus 49 anos. A atriz postou um vídeo desabafando no Instagram, no qual ela relata que recebeu comentários machistas e sexistas, principalmente de mulheres. Mas, afinal, o que é o etarismo?

Segundo psicólogo Alexander Bez, especialista em relacionamentos e saúde mental, quando falamos em etarismo, há duas vertentes a ser consideradas (ambas negativas). “A primeira se refere no julgamento de a pessoa não ter mais idade para determinado tipo de ação e/ou exposição, e a segunda se refere a pessoa estar mesmo com certa idade e portanto ser considerada pelo autor dos comentários como sendo uma pessoa ‘velha’”.

Em ambas as situações, existe não só um preconceito, mas também um conceito errado em relação a cronologia. “Temos que ter em mente que uma pessoa hoje ao longo de seus 55 anos, era como se ela tivesse 25, em 1985. Devido aos avanços da ciência. Muitas pessoas têm mesmo um preconceito, outras tem associações inconscientes negativas, outras já têm medo de envelhecer, pelos próprios processos do envelhecimento”, diz Bez.

De qualquer maneira, diz o terapeuta, ter a compreensão de que a idade é um processo natural e todas as idades têm suas belezas se faz iminentemente obrigatório. Como também cuidar das nossas esferas fisiológicas e mentais, para ter um envelhecimento saudável e sem consternações.

“Em relação especificamente das mulheres, existem vários fatores, se o julgamento vem de mulheres mais jovens, isso pode ser considerado arrogância, se vem de mulheres mais velhas, com a mesma idade ou superior, isso pode ser uma questão de inveja, infelizmente, e principalmente, na sociedade em que vivemos, muitas pessoas ainda têm o pensamento baseado no machismo e patriarcado. O que as mulheres têm que entender de uma vez por todas, é que elas devem apoiar umas às outras, e não ao contrário!”.

Para Mara Ferraz, jornalista e influencer 40+, de 52 anos, é urgente abrir o diálogo sobre amadurecer. “Dos 50 aos 100 anos há muito a ser vivido, explorado, sentido. Em primeiro lugar a saúde, precisamos falar sobre prevenção. Cuidar antes de lamentar. E depois precisamos cuidar da cabeça para não deixar a crueldade invadir a nossa vida.”

Mara acrescenta que as mulheres estão muito cruéis umas com as outras, por falta de amor próprio, informação e educação. “Não entendo como alguém pode achar que tem o direito de entrar em um Instagram para falar o que ela pensa. Quem começou com isso trouxe uma cultura muito grosseira para ser normatizada. Ou soma ou some. Envelhecer linda incomoda, cheia de autoestima incomoda, bem resolvida incomoda. Tudo incomoda quem está infeliz! Gente feliz nunca envelhece… apenas usa o tempo para poder viver todas as fases da vida. E a melhor delas é o hoje!”.

