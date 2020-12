Flávia Alessandra mostra bastidores de ensaio fotográfico sem roupas

Reprodução/Instagram Flávia Alessandra mostra bastidores de ensaio nu

Flávia Alessandra não tem medo de ousar. A atriz, que está no elenco de “Salve-se Quem Puder” e até mudou de visual para o papel , mostrou os bastidores de um ensaio fotográfico. Ela postou um vídeo no Instagram de quando posava para as câmeras completamente nua, se cobrindo apenas com um lençol.

“Postei e saí correndo”, brincou Flávia Alessandra. Nos comentários, os fãs da atriz não pouparam elogios. “Beleza tem que ser mostrada”, comentou uma fã. “Que deusa”, escreveu uma terceira. “Corre, não, que tá linda demais. Maravilhosa”, brincou uma terceira.