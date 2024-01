Flatform: O chinelo de tiras largas que é tendência para o verão 2024

Reprodução/Instagram Os chinelos de tiras largas são tendência do verão 2024





As tendências de verão estão vindo com tudo na moda de 2024. Além das rasteirinhas e as papetes com brilho , os chinelos de tiras largas , mais conhecido como flatform , prometem fazer sucesso neste verão.

Esse tipo de sapato está bombando no estilo street style e possui vários tons neutros, como preto, nude, branco e caramelo. Além disso, ele também possui nas cores mais vibrantes como vermelho, verde, rosa, laranja e roxo.

A sandália possui um slato estilo plataforma, que não deixa a confortabilidade de lado. Além de ser super estilo, ele promove maciez nos pés da sola às pontas dos dedos, por conta de suas tiras mais largas, que é a principal característica diferenciada do calçado.

Como combinar as flatforms com os lo oks?

A principal pergunta é: como vou adequar esse tipo de sandália com os looks? Já que esse estilo de sapato já promove conforto, existem algumas opções que são a cara do verão e promovem versatilidade. Confira:

Shorts e cropped:

A combinação clássica do verão são os croppeds e os shorts jeans ou de alfaiatria, caso queira algo mais sofisticado. Para um passeio de fim de tarde ou um lanche com as amigas, este look é ideal para usar as flatforms , trazendo conforto e casualidade.

Calça jeans:

Parece estranho, mas um jeans mais wide leg ou flair combina super com os chinelos de tiras largas. Para um visual mais arrumado e sem perder o conforto, esta combinação é ideal para o verão. Você pode completar o seu look com uma camisa de linho ou de tecido.

Maiôs e biquínis:

Para dar mais estilo ao seu look praiano ou para aquela pool party , as flatforms são ideias. Uma combinação perfeita para esse look seria um biquíni de cor lisa neutra ou um estampado florido, junto a uma saia de crochê.





Fonte: Mulher