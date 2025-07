Flamengo vira sobre o Bragantino e mantém caça à liderança do Brasileirão

O Flamengo demonstrou resiliência e poder de reação ao vencer o Red Bull Bragantino de virada por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi crucial para as pretensões rubro-negras na competição, mantendo o time na cola do líder.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 33 pontos e segue firme na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, aproveitando o empate do Cruzeiro, que lidera com 34 pontos. Já o Red Bull Bragantino, apesar da derrota, permanece na quarta colocação, com 27 pontos.

Os gols da partida foram marcados por Lucas Barbosa para o time da casa, enquanto Léo Pereira e Wesley garantiram a vitória heroica do Flamengo.

O jogo

O Bragantino começou o jogo buscando o ataque, criando boas chances nos primeiros minutos com Mosquera e Lucas Barbosa, impondo dificuldades à defesa rubro-negra. O Flamengo demorou a engrenar, respondendo apenas algum tempo depois com investidas de Bruno Henrique e Pedro. Após um início movimentado, o ritmo da partida caiu, com ambas as equipes mantendo a postura ofensiva, mas criando poucas oportunidades claras. No final do primeiro tempo, o Bragantino quase abriu o placar em uma cobrança de falta de John John, que Rossi defendeu com maestria, mantendo o placar inalterado até o intervalo.

A volta para o segundo tempo foi avassaladora para o time da casa. Com apenas 11 segundos de bola rolando, Lucas Barbosa foi lançado na área e tocou na saída de Rossi, abrindo o placar para o Red Bull Bragantino e forçando o Flamengo a uma reação imediata. O revés impulsionou os rubro-negros, que passaram a avançar com mais intensidade, quase empatando aos cinco minutos em um chute de Arrascaeta.

A pressão carioca deu resultado aos 20 minutos. Após cobrança de falta na área, o zagueiro Léo Pereira subiu mais que a zaga adversária e cabeceou para o fundo da rede, igualando o marcador. Mesmo após o gol, o Flamengo seguiu melhor na partida, buscando a virada. A persistência foi recompensada aos 39 minutos, quando Wesley recebeu passe na área e tocou na saída do goleiro Cleiton, selando a virada flamenguista.

Nos minutos finais, o Bragantino pressionou em busca do empate, mas o Flamengo conseguiu segurar o resultado, garantindo uma vitória crucial fora de casa.

Próximos confrontos

Pela 17ª rodada do Brasileirão, o Flamengo terá um clássico no próximo domingo, recebendo o Atlético-MG no Maracanã. Já o Red Bull Bragantino terá outro desafio fora de casa, visitando o Fortaleza no sábado, no Castelão.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO-SP 1 X 2 FLAMENGO-RJ

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

Data: Quarta-feira, 23 de julho de 2025

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS-Fifa) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (PR)

Cartões amarelos: Cleiton (Red Bull Bragantino); Jorginho, Léo Pereira, Evertton, Pedro (Flamengo)

GOLS: Lucas Barbosa, 11′ do 2º T (RED BULL BRAGANTINO) – Léo Pereira, aos 20′ do 2º T e Wesley, aos 39′ do 2º T (FLAMENGO)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, (Eduardo Santos) (Gustavo) Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires (Praxedes) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Fabinho), Mosquera (Vinicinho) e Eduardo Sasha (Isidro Pitta). Técnico: Fernando Seabra

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Viña); Jorginho, Evertton Araújo e Arrascaeta; Luiz Araújo (Wallace Yan), Pedro (Juninho) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís

Fonte: Esportes