Flamengo vira para cima do Chelsea e assume a liderança isolada do Grupo D no Mundial de Clubes

Em uma exibição de garra e eficiência, o Flamengo conquistou uma importante vitória de virada sobre o Chelsea-ING por 3 a 1, nesta sexta-feira, em solo americano. O triunfo na Filadélfia eleva o Rubro-Negro à liderança isolada do Grupo D do Super Mundial de Clubes, somando agora seis pontos. O time inglês, por sua vez, permanece com três pontos na segunda colocação.

O confronto, que prometia emoções, começou com o Chelsea abrindo o placar no primeiro tempo, com um gol de Pedro Neto. Contudo, a etapa final foi dominada pelo clube carioca, que reverteu o placar com gols de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan, consolidando uma performance memorável.

Primeiro Tempo

O Flamengo iniciou a partida com intensidade, buscando pressionar a saída de bola do Chelsea. Arrascaeta e Ayrton Lucas protagonizaram os primeiros lances de perigo, com chutes que assustaram a meta adversária. No entanto, foi o Chelsea quem se mostrou mais cirúrgico. Aos 12 minutos, aproveitando uma falha da defesa rubro-negra, Pedro Neto se infiltrou e tocou na saída do goleiro Rossi, abrindo o placar para os ingleses.

A desvantagem não alterou a postura do Flamengo, que manteve maior posse de bola, mas encontrava dificuldades em transformar o domínio em chances claras de gol. O Chelsea, por sua vez, tentava explorar os contra-ataques sem grande sucesso. A melhor oportunidade do Mengão na primeira etapa veio aos 43 minutos, em uma cobrança de falta que Gerson finalizou, mas viu Colwill salvar o Chelsea em cima da linha, garantindo a vantagem inglesa no intervalo.

Segundo Tempo: a virada heróica do mengão

A volta para o segundo tempo trouxe um Flamengo mais incisivo. Aos oito minutos, Gerson aproveitou uma falha defensiva do Chelsea e criou a melhor chance até então, com o chute desviado e Plata finalizando para fora, por pouco. O Chelsea quase ampliou em seguida, com Delap, mas Léo Pereira interveio e a bola foi para linha de fundo.

A persistência rubro-negra foi recompensada. Aos 16 minutos, em uma jogada bem construída, Plata escorou um cruzamento e Bruno Henrique, oportunista, empurrou para as redes, decretando o empate. A torcida presente na Filadélfia incendiou a atmosfera.

A virada não tardou. Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, Bruno Henrique novamente participou, escorando para Danilo, que mandou para o fundo do gol, colocando o Flamengo à frente. A situação do Chelsea piorou pouco depois, com a expulsão do atacante Jackson, que havia acabado de entrar em campo, após uma falta dura em Ayrton Lucas.

Mesmo com um a menos, o Chelsea tentou reagir, mas foi o Flamengo quem continuou criando as melhores chances. Gerson quase ampliou e Enzo Fernandez, de cabeça, foi a única finalização de perigo dos ingleses. A vitória foi sacramentada aos 37 minutos, com Wallace Yan. Após uma troca de passes envolvente, o jovem meia finalizou com calma, sem chances para o goleiro do Chelsea, fechando o placar em 3 a 1.

Nos minutos finais, o Flamengo administrou o resultado e celebrou a segunda vitória no torneio.

Próximos Confrontos

Com a liderança do grupo assegurada por enquanto, o Flamengo se prepara para o próximo desafio contra o Los Angeles FC-EUA, na próxima terça-feira, às 22h (horário de Brasília). No mesmo dia e horário, o Chelsea enfrentará o Esperance-TUN, buscando se recuperar na competição.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-BRA 3 X 1 CHELSEA-ING

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Data: 20/06/2025

Horário: 15 horas (de Brasília)

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Assistentes: David Moran (El Salvador), e Antonio Pupiro (Nicarágua)

Cartões amarelos: Gerson, Plata e Pulgar (Flamengo); Caicedo, Delap e Pedro Neto (Chelsea)

Cartões vermelhos: Jackson (Chelsea)

GOLS: Pedro Neto, aos 12′ do 1º T (CHELSEA); Bruno Henrique, aos 16′ d0 2º T; Danilo, aos 20′ do 2º T; Wallace Yan, aos 37′ do 2º T (FLAMENGO)

FLAMENGO: Rossi: Wesley (Varela), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Pulgar, Gerson (Wallace Yan) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo (Michael) e Plata (Pedro). Técnico: Filipe Luis

CHELSEA: Sánchez, Gusto, Chalobah e Colwill; James (Lavia), Caicedo, Enzo Fernández (Guiu) e Palmer (Madueke) e Cucurella; Pedro Neto e Delap (Jackson). Técnico: Enzo Maresca

