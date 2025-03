Flamengo vence Vasco e garante vaga na final do Carioca

O Flamengo confirmou sua vaga na final do Campeonato Carioca neste sábado (08), ao vencer o Vasco por 2 a 1 no Maracanã. A equipe rubro-negra já havia conquistado a vantagem no jogo de ida, vencendo por 1 a 0.

O Vasco abriu o placar com Nuno Moreira no primeiro tempo, mas o Flamengo reagiu e empatou com Bruno Henrique ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Luiz Araújo garantiu a vitória e a classificação para a final.

Agora, o Flamengo aguarda o vencedor do confronto entre Fluminense e Volta Redonda, que se enfrentam neste domingo. O Fluminense possui uma grande vantagem, após a goleada por 4 a 0 no jogo de ida.

O Jogo

O clássico começou menos tenso que o primeiro, mas sem grandes emoções. O Flamengo chegou com perigo aos sete minutos com Bruno Henrique, que finalizou pela linha de fundo.

O Vasco tentava marcar sob pressão, mas sem sucesso. Com mais posse de bola, o Flamengo criou boa chance aos 19 minutos, quando Varela finalizou em cima do goleiro Léo Jardim.

Na primeira oportunidade, o Vasco abriu o placar aos 21 minutos. Após cobrança de falta na área, Lucas Freitas errou no domínio e Nuno Moreira aproveitou para chutar para o gol.

O Flamengo manteve a postura ofensiva e assustou aos 26 minutos com cabeçada de Léo Ortiz defendida por Léo Jardim. Aos 33 minutos, Bruno Henrique recebeu a bola na área e tocou na saída do goleiro para empatar.

Os rubro-negros seguiram dominando o jogo e quase viraram aos 42 minutos, quando De la Cruz chutou para boa defesa de Léo Jardim. Lucas Freitas ainda perdeu a bola para Gerson, que tentou o toque para Plata, mas João Victor salvou o Vasco.

Na volta do intervalo, o Flamengo continuou com a postura ofensiva, controlando a posse de bola, mas pecando no último passe.

Após um período sem emoção, o Flamengo voltou a chegar com perigo em chute de Plata. Aos 23 minutos, Luiz Araújo fez boa jogada individual e chutou sem chances para Léo Jardim, marcando o gol da vitória.

O Vasco não conseguiu reagir e o Flamengo administrou o resultado até o apito final, garantindo a vaga na final do Campeonato Carioca.

FICHA TÉCNICA | FLAMENGO 2 X 1 VASCO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Sábado, 8 de março de 2025

Hora: 17h45 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thiago Filemon Soares Pinto

VAR: Paulo Renato Coelho

Cartões amarelos: Wesley e Bruno Henrique (Flamengo); Paulo Henrique, Loide Augusto e Rayan (Vasco)

GOLS: Nuno Moreira, aos 21’do 1º T (VASCO); Bruno Henrique, aos 33′ do 1º T; Luiz Araújo, aos 23′ do 2º T (FLAMENGO)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Alex Sandro); Pulgar, Gerson (Matheus Gonçalves), De La Cruz (Allan) e Arrascaeta (Juninho); Plata e Bruno Henrique (Luiz Araújo). Treinador: Filipe Luis

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Mateus Carvalho) e Philippe Coutinho (Loide Augusto); Rayan (Garré), Vegetti e Nuno Moreira (Payet). Técnico: Fábio Carille