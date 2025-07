Flamengo vence São Paulo e mantém liderança no Brasileirão

Em um retorno triunfal ao Maracanã após a pausa do Campeonato Brasileiro, o Flamengo fez a festa da Nação Rubro-Negra na tarde deste sábado (12) ao superar o São Paulo por 2 a 0. Em mais uma exibição de força e consistência, o time carioca garantiu a vitória com gols de Luiz Araújo e Wallace Yan, consolidando sua posição na ponta da tabela da competição nacional. O resultado manteve o Mais Querido na liderança isolada, agora com 27 pontos, reafirmando suas credenciais na busca pelo título.

A partida começou com o Flamengo ditando o ritmo, impondo sua posse de bola e buscando o campo ofensivo desde os primeiros minutos. A equipe rubro-negra demonstrou domínio territorial, trocando passes e tentando encontrar espaços na defesa paulista. Aos 20 minutos, um chute potente de Léo Ortiz, defendido por Rafael e que ainda carimbou a trave, por pouco não abriu o placar, indicando a superioridade flamenguista. Apesar da insistência e de outras boas chances, como as finalizações de Léo Ortiz e Wesley no final da primeira etapa, e uma oportunidade incrível perdida por Plata nos acréscimos, o placar permaneceu zerado até o intervalo.

A volta para o segundo tempo trouxe um susto com um choque entre Ayrton Lucas e Enzo Díaz, que resultou na substituição do lateral rubro-negro. No entanto, o incidente não diminuiu o ímpeto do Flamengo. Aos 11 minutos, uma blitz rubro-negra culminou em uma cabeçada de Léo Pereira, defendida novamente por um inspirado Gabriel.

A insistência do Mengão foi recompensada aos 15 minutos: Luiz Araújo, em um lance de categoria, recebeu na ponta direita da grande área e acertou um belo chute colocado no ângulo, sem chances para o goleiro Rafael, levando a Nação Rubro-Negra ao delírio no Maracanã.

Após abrir o placar, o Flamengo controlou a partida, valorizando a posse de bola e esperando a oportunidade certa para atacar. O São Paulo, por sua vez, tentava reagir, mas esbarrava na consistente defesa rubro-negra e na dificuldade em criar jogadas de perigo.

A vitória foi selada nos últimos instantes dos acréscimos. Após uma jogada trabalhada, Luiz Araújo driblou o marcador e chutou rasteiro. No rebote do goleiro Rafael, o jovem Wallace Yan apareceu oportunamente para empurrar a bola para o fundo das redes, sacramentando o 2 a 0 e a festa no Maracanã.

Com este triunfo, o Flamengo mantém a liderança do Brasileirão, somando 27 pontos e com um jogo a menos. Na próxima rodada, a equipe comandada por Filipe Luís terá um desafio fora de casa contra o Santos.

FICHA TÉCNICA | FLAMENGO 2×0 SÃO PAULO

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 12/07/2025 às 16h30

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO), Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO)

Cartões amarelos: Sabino (SÃO), Alan Franco (SÃO) e Wallace Yan (FLA)

Gols: Luiz Araújo (15’2ºT) e Wallace Yan (50’2ºT).

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Jorginho (De La Cruz), Allan e Arrascaeta (Wallace Yan); Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio (Ferreira), Pablo Maia (Bobadilla), Oscar e Enzo Díaz; André Silva (Ryan Francisco). Técnico: Hernán Crespo.