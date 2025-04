Flamengo vence o Vitória no Barradão pela segunda rodada do Brasileirão

Neste domingo, o Flamengo saiu vitorioso ao vencer o Vitória por 2 a 1, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Barradão. O Rubro-Negro, que agora soma quatro pontos e ocupa a sexta colocação na tabela, mostrou domínio em boa parte do jogo, enquanto o Vitória, que permanece como lanterna da competição, precisou recorrer às últimas alternativas para marcar um gol.

O Jogo

O Flamengo iniciou a partida com muita intensidade e logo criou a primeira grande oportunidade. Aos quatro minutos, Wesley cruzou com maestria para Everton Cebolinha na área, que, sozinho, aproveitou para cabecear a bola em direção à linha de fundo. Apesar da excelente iniciativa, o lance serviu de alerta para o Vitória, que logo melhorou sua marcação e estreitou os espaços, dificultando a criação de novas oportunidades para os cariocas.

Ainda no primeiro tempo, o Flamengo voltou a buscar o gol e testou sua velocidade e criatividade ofensiva. Aos 28 minutos, Juninho, peça fundamental no ataque, foi lançado com força para a área adversária. Porém, sua tentativa acabou pela linha de fundo, e em seguida, ele teve mais uma chance que foi frustrada ao acertar a trave baiana. O equilíbrio se mantinha, com o Vitória também tentando encontrar espaço para agir. Aos 35 minutos, Jamerson abriu uma oportunidade para os visitantes, dominando a bola na área. Seu chute, porém, foi bem defendido por Rossi, goleiro do Fla, garantindo que o placar continuasse empatado até o intervalo.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Flamengo manteve o comando das ações, mas ainda encontrava dificuldade para romper a marcação firme do Vitória. Durante a etapa complementar, os donos da casa apostaram em contra-ataques ranqueados que, por vezes, foram interrompidos pela defesa adversária.

A primeira chance clara na parte final da partida surgiu aos 15 minutos, quando Gerson, de fora da área, arriscou um chute que foi impecavelmente defendido por Lucas Arcanjo. Contudo, o equilíbrio foi rompido logo no minuto seguinte. Em um lance que demonstrou confiança e habilidade individual, Arrascaeta roubou a bola, protagonizou uma bela jogada e finalizou com sua técnica característica – de bico, enviando a bola para o canto do gol. A partir desse momento, o Flamengo assumiu a liderança do placar.

A reação do Vitória não demorou a surgir. O time visitante aumentou a pressão e, aos 31 minutos, foi premiado com um gol. Wellington Rato, com visão de jogo, arriscou um chute de fora da área. A bola desviou na zaga flamenguista e enganou Rossi, equilibrando momentaneamente o confronto por 1 a 1.

Mesmo com as chances para o Vitória, o domínio da partida voltou a ser dos cariocas. Em um lance de descuido defensivo, a zaga do Flamengo bobeou aos 34 minutos, permitindo que Fabri, do time baiano, ficasse com a bola na área e quase surpreendesse o adversário com um chute em cima de Rossi. Ainda assim, os problemas não se concretizaram.

A decisão veio logo depois, aos 41 minutos, consolidando a vitória do Flamengo. Aproveitando um cruzamento rasteiro feito com precisão, Bruno Henrique se colocou bem na área e finalizou com precisão para marcar o gol que deu a vitória final aos visitantes.

Próximos passos

Com a vitória por 2 a 1, o Flamengo demonstra evolução e conquista um resultado importante logo nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. A equipe somou quatro pontos e ocupa a sexta posição na tabela, reforçando sua competitividade no torneio.

Para as próximas etapas, o Flamengo já tem sua agenda definida: o time viajará para Porto Alegre, onde enfrentará o Grêmio, prometendo mais um duelo eletrizante na busca por novos sucessos.

Já o Vitória, que ainda busca seu primeiro ponto na competição, virou a mala e se prepara para visitar o Atlético-MG, em Belo Horizonte, onde precisará se reestruturar para sair da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA 1 X 2 FLAMENGO

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Data: 06/04/2025

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS-Fifa) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

GOLS: Wellington Rato, aos 31′ do 2º T (VITÓRIA); Arrascaeta, aos 16′ do 1º T e Bruno Henrique, aos 41′ do 2º T (FLAMENGO)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ryller (Léo Pereira), William Oliveira (Wellington Rato), Baralhas e Matheuzinho; Erick (Osvaldo) e Janderson (Fabri). Técnico: Thiago Carpini

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz (Plata), Gerson (Evertton Araújo) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Juninho (Michael). Técnico: Filipe Luis

Fonte: Esportes