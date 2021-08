Flamengo vence o Sport por 2 a 0 e se aproxima do G4 do Brasileirão

Pela 16ª rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu o Sport por 2 a 0 na tarde deste domingo (15), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Os gols do Mais Querido foram marcados por Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Com o triunfo, o Mais Querido somou 27 pontos e ocupa a quinta colocação no campeonato.

O jogo

A partida começou com o Flamengo tomando a iniciativa e trocando passes no campo de ataque. E não demorou muito tempo para o Mengão abrir o placar! Aos 10’, Arrascaeta recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Bruno Henrique, que cabeceou pro fundo da rede: 1 a 0.

Após ficar em vantagem, o time rubro-negro continuou valorizando a posse de bola e criando chances no ataque. João Gomes chegou a balançar as redes, mas o VAR marcou posição de impedimento. A primeira etapa terminou com o Mais Querido na frente.

Logo no primeiro minuto da segunda etapa, o Fla ampliou a vantagem! Em ótima jogada coletiva, Arrascaeta esperou Isla fazer a ultrapassagem e o chileno cruzou na área para Everton Ribeiro, que bateu pro gol, a bola desviou na zaga e entrou: 2 a 0.

Aos 25’, outra boa chegada do Mengão pela direita. Arrascaeta recebeu de Everton Ribeiro e cruzou para Pedro. O centroavante se esticou todo, mas não conseguiu completar a jogada. Aos 37’, Vitinho cobrou escanteio e Pedro cabeceou à queima-roupa, e o goleiro fez grande defesa.

Na sequência, Pedro chegou a marcar o terceiro, mas o VAR anulou a jogada e marcou impedimento. Mais um bom jogo coletivo do time rubro-negro, que saiu de campo com mais uma importante vitória. Com o resultado, o Fla está apenas a um ponto do G4 do Brasileirão.

Próximo compromisso

O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (18) para enfrentar o Olimpia, às 19h15, no Mané Garrincha-DF, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

Escalação do Flamengo

Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes (Max), Willian Arão, Everton Ribeiro (Michael) e Arrascaeta (Vitinho); Bruno Henrique (Lázaro) e Pedro.

Técnico: Renato Gaúcho.

Escalação do Sport

Maílson; Hayner, Marcão, Sabino e Chico (Sander); Ronaldo Henrique, José Welison (Thiago Lopes), Gustavo Oliveira (Everton Felipe) e Thiago Neves (Hernanes); Mikael (Tréllez) e Paulinho Moccelin.

Técnico: Umberto Louzer.

Ficha técnica

Flamengo 2×0 Sport – 16ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda

Data: 15/08/2021

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

Cartões amarelos: Ronaldo Henrique (SPT), Bruno Henrique (FLA), Matheuzinho (FLA) e Willian Arão (FLA)

Gols: Bruno Henrique (10’1ºT) e Everton Ribeiro (1’2ºT).

