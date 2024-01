Flamengo vence o Náutico e é o único carioca na Copinha

Mesmo com desfalques e um final emocionante, o Flamengo conquista vitória crucial sobre o Náutico por 1 a 0 e avança para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A partida realizada em Osasco foi bastante disputada, mas o gol de Welinton nos acréscimos do primeiro tempo fez a diferença, eliminando o time pernambucano da competição.

Na próxima fase, o Flamengo terá um reencontro com o São José-RS, equipe com a qual enfrentou no Grupo 19 da Copinha. No encontro anterior entre os dois times, o Flamengo saiu vitorioso, marcando 2 a 1 no placar.

A vitória do Flamengo é importante para manter o sonho do Rio de Janeiro vivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com um desempenho admirável, mesmo com desfalques, a equipe mostra determinação e talento para enfrentar as próximas etapas da competição.

Agora, o Flamengo terá a oportunidade de continuar sua trajetória rumo ao título, enfrentando o São José-RS. Contando com o apoio de sua torcida, o rubro-negro busca avançar ainda mais no torneio, confiante em seu potencial e buscando consolidar sua presença na Copinha.

