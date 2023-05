Flamengo vence o Goiás por 2 a 0 no Maracanã e sai do Z4 do Brasileirão

Em confronto válido pela quinta rodada do Brasileirão, o Flamengo teve uma atuação segura e venceu o Goiás por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (10), no Maracanã. Pedro e Everton Ribeiro marcaram os gols do triunfo rubro-negro. Com o resultado, o Mais Querido somou seis pontos na tabela de classificação.

O jogo

O Flamengo começou a partida pressionando a saída de bola do Goiás para recuperar a posse e sair com velocidade para o ataque. Logo aos cinco minutos, Ayrton Lucas recebeu em profundidade e foi derrubado na área. O árbitro, em cima do lance, marcou a penalidade. Pedro foi para a cobrança e, com tranquilidade, deslocou o goleiro para abrir o placar: 1 a 0.

Pouco depois do gol, Pedro deixou o gramado para entrada de Bruno Henrique. O camisa 9 sentiu o adutor da coxa direita. Aos 21’, Cebolinha foi pra cima da marcação e bateu cruzado para boa defesa do goleiro. No rebote, a bola sobrou para Arrascaeta bater colocado da entrada da área. A bola passou muito perto da trave.

O Mengão chegou bem novamente aos 29’. Ayrton Lucas tocou de calcanhar para Arrascaeta soltar a bomba. O goleiro conseguiu defender, e no rebote, Everton Ribeiro tentou finalizar de perna direita e errou o chute. O time rubro-negro seguiu buscando o ataque. Aos 40’, Wesley cruzou para Bruno Henrique na área, o atacante cabeceia, mas a bola foi pra fora. A primeira etapa terminou com o Mais Querido em vantagem.

No início do segundo tempo, o Mengão ampliou no Maraca! Cebolinha recebeu na esquerda e cruzou rasteiro para Everton Ribeiro dar um toquezinho de calcanhar para marcar um golaço de pura categoria: 2 a 0.

Mesmo com dois de vantagem, o Flamengo não diminuiu o ritmo e seguiu no campo de ataque. Aos 10’, Everton Ribeiro tocou para Cebolinha completar para o gol, mas o zagueiro travou o chute e cedeu escanteio. Aos 17’, o time rubro-negro tocou a bola de pé em pé até chegar em Cebolinha, que cortou pra dentro e arriscou o chute de fora da área, mas a bola foi pra fora.

Por volta dos 20’, o técnico Jorge Sampaoli fez três substituições de uma só vez. Entraram Vidal, Matheus França e David Luiz nos lugares de Erick, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas, respectivamente. As alterações fizeram com que o time mantivesse a intensidade e criando oportunidades no ataque.

Na reta final, o Mais Querido administrou o resultado e saiu de campo com a segunda vitória no Campeonato Brasileiro.

Próximo compromisso

O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (13) para enfrentar o Bahia, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada do Brasileirão.

Escalação do Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (David Luiz); Erick (Vidal), Victor Hugo e Everton Ribeiro (Matheus França); Arrascaeta, Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves) e Pedro (Bruno Henrique).

Técnico: Jorge Sampaoli.

Escalação do Goiás

Marcelo Rangel; Maguinho, Edu, Sidimar e Sander; Zé Ricardo, Morelli (Willian Oliveira), Diego (Dodô), Julián Palacios (Diego Gonçalves) e Vinicius (Alesson); Matheus Peixoto.

Técnico: Emerson Ávila.

Ficha técnica

Flamengo 2×0 Goiás – 5ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, RJ

Data: 10/05/2023

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (FIFA/DF), Neuza Ines Back (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

Cartão amarelo: Vinicius (GOI)

Gols: Pedro (7’1ºT) e Everton Ribeiro (3’2ºT).

