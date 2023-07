Flamengo vence o Fortaleza por 2 a 0 no Maraca e encosta nos líderes do Brasileirão

Na noite deste sábado (1), o Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 0, no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Os gols da equipe rubro-negra foram marcados por Gabi e Arrascaeta. Com mais um triunfo, o Mengão chegou aos 25 pontos e encostou de vez nos líderes da competição nacional.

O jogo

O Flamengo começou a partida valorizando a posse de bola, trocando passes de pé em pé. O Fortaleza, por sua vez, se posicionava atrás da linha do meio-campo esperando a oportunidade para sair no contra-ataque.

Aos oito minutos, Lucero foi derrubado na área por Thiago Maia e o árbitro marcou o pênalti. Pikachu foi para a cobrança e Matheus Cunha pulou no canto esquerdo para fazer a defesa. Brilha o goleiro rubro-negro, que teve seu nome gritado pela Nação!

Logo depois, o Mengão respondeu à altura e abriu o placar no Maraca! Arrascaeta cruzou na área adversária, Gabigol dividiu com Tinga e completou de primeira para as redes: 1 a 0. O camisa 10 marcou seu 150º gol com o Manto Sagrado.

Em desvantagem, o Fortaleza precisou sair mais para o ataque e criou algumas chances, mas Matheus Cunha mostrou que estava em um dia inspirado. Por volta dos 30’, Léo Pereira sentiu a coxa esquerda e deu lugar a David Luiz.

Outro lance de perigo aconteceu aos 33’. Gerson recebeu em profundidade pela equerda e cruzou para Arrascaeta na área, o uruguaio bateu rasteiro, João Ricardo espalma e a zaga afasta para escanteio. Em um bom primeiro tempo, o Rubro-Negro foi para o vestiário com a vantagem.

O Mais Querido volta para a segunda etapa com duas alterações: Pedro no lugar de Gabi, e Bruno Henrique na vaga de Everton Ribeiro. Aos cinco minutos, por muito pouco não saiu o segundo gol rubro-negro. Gerson recebeu na área e toca atrás para Pedro, que bateu colocado no cantinho. João Ricardo, com a ponta dos dedos, tirou para escanteio.

Com o placar a seu favor, o time rubro-negro adotou a estratégia de esperar o Fortaleza no campo de defesa para sair nos contra-ataques, explorando principalmente a velocidade de Bruno Henrique pela ponta esquerda.

Até que aos 18’, o Mengão ampliou o marcador no Maraca! Ayrton Lucas foi à linha de fundo e cruzou na área do Fortaleza, a zaga vacila e a bola sobra para Arrascaeta soltar a bomba no ângulo para estufar as redes e deixar o Mais Querido mais confortável na partida: 2 a 0.

Na reta final, o time de Sampaoli administrou a posse de bola no campo ofensivo e chegou até a criar chances para ampliar o placar. Com a vitória, o Mengão somou 25 pontos e segue na cola dos líderes do Brasileirão.

Próximo desafio

O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (5) para enfrentar o Athletico-PR, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Filipe Luís), Erick e Gerson; Arrascaeta (Victor Hugo), Everton Ribeiro (Bruno Henrique) e Gabi (Pedro).

Técnico: Jorge Sampaoli.

Fortaleza

João Ricardo; Tinga (Dudu), Marcelo Benevenuto, Emanuel Brítez e Bruno Pacheco; Caio Alexandre (Romarinho), Zé Welison (Hércules), Yago Pikachu (Calebe), Pochettino (Lucas Crispim) e Thiago Galhardo; Lucero.

Técnico: Vojvoda.

Ficha técnica

Flamengo 2×0 Fortaleza – 13ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, RJ

Data e hora: 01/07/2023 às 18h30

Arbitragem: Savio Pereira de Sampaio (FIFA/DF), Bruno Boschilia (FIFA/PR) e Alex dos Santos (SC)

Cartões amarelos: Erick (FLA) e Bruno Henrique (FLA)

Gols: Gabi (13’1ºT) e Arrascaeta (18’2ºT).

Fonte: Esportes