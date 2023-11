Flamengo vence o Fortaleza no Ceará pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo (5), o Flamengo foi até a Arena Castelão e venceu o Fortaleza por 2 a 0, pela 32ª rodada do Brasileirão. Pedro e Luiz Araújo marcaram os gols do triunfo rubro-negro fora de casa. Com o resultado, o Mais Querido somou 53 pontos e se manteve na sexta colocação.

O jogo

A partida começou bastante estudada, com o Flamengo tentando manter a posse de bola no campo ofensivo. Por outro lado, o Fortaleza forçava a transição direta da defesa para o ataque com passes longos. Aos 12’, Pedro recebeu na área e finalizou. A bola bateu na mão do zagueiro Britez, mas o árbitro marcou só o escanteio.

Com o passar dos minutos, o jogo ficou mais aberto. O time rubro-negro buscava o ataque, enquanto o Fortaleza recuperava a bola e tentava descer no contra-ataque. Aos 44’, o Mengão abriu o marcador aos 44’. Luiz Araújo recuperou a bola no ataque e Filipe Luiz tocou para Pedro na entrada da área. O centroavante dominou e bateu no contrapé do goleiro: 1 a 0.

Nos acréscimos, o Rubro-Negro quase ampliou. Cebolinha avançou pela esquerda, limpou a marcação de Britez e Tinga, finalizou de canhota para defesa de João Ricardo. Logo após o lance, o árbitro apitou o fim da primeira etapa.

Na volta para o segundo tempo, o Fortaleza pressionou o Flamengo nos minutos iniciais. Com uma postura mais recuada, o time rubro-negro apostava nos contra-ataques para chegar ao segundo gol.

Aos 19’, Luiz Araújo fez boa jogada e inverteu para Arrascaeta, que cruza na segunda trave para Matheuzinho bater de primeira para fora.

Na reta final, o Fortaleza foi para cima para tentar o empate, mas o Fla estava bem posicionado defensivamente. Aos 41’, veio o gol do alívio do Mengão! Ayrton Lucas tabelou com Filipe Luís, e cruzou rasteiro para Everton Ribeiro fazer o corta-luz para Luiz Araújo finalizar de primeira para as redes: 2 a 0.

Com a vitória, o Rubro-Negro chegou aos 53 pontos e permanece na sexta colocação do Brasileirão

Próximo compromisso

O Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira (8) para enfrentar o Palmeiras, às 21h30, no Maracanã. O jogo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

Fortaleza 0x2 Flamengo

32ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Castelão-CE

Data e hora: 05/11/2023 às 16h

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA/RS), Bruno Boschilia (FIFA/PR) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Cartões amarelos: Thiago Maia (FLA), Machuca (FOR), Filipe Luís (FLA), Erick (FLA)

Gol: Pedro (44’1ºT) e Luiz Araújo (41’2ºT).

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Britez, Titi (Escobar) e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha e Pochettino (Lucas Crispim); Marinho (Pikachu), Machuca e Lucero.

Técnico: Vojvoda.

Flamengo: Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Erick, Thiago Maia (Rodrigo Caio) e Arrascaeta (Victor Hugo); Luiz Araújo (Everton Ribeiro), Everton Cebolinha e Pedro (Ayrton Lucas). Técnico: Tite.

