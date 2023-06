Flamengo vence o Fluminense e está nas quartas de final da Copa do Brasil

Em um jogo intenso e equilibrado, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0 no Maracanã e garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Apesar do Tricolor ter mais posse de bola e volume de jogo, a forte marcação organizada por Sampaoli dificultou as investidas do adversário.

O Rubro-Negro, por sua vez, foi mais contundente e aproveitou duas boas oportunidades para marcar, com Arrascaeta no primeiro tempo e Gabigol no fim da partida, mesmo machucado.

Durante a primeira etapa, o Fluminense controlou a posse de bola e criou jogadas pelas pontas e lançamentos na área, mas a defesa do Flamengo encaixou bem a marcação.

No segundo tempo, o Flamengo voltou mais eficiente na marcação e aproveitou os contra-ataques para levar perigo ao gol adversário.

O Fluminense tentou pressionar, mas exagerou nas tentativas de bola aérea e não conseguiu transpor a retranca rubro-negra. No fim, Gabigol ampliou o placar e garantiu a classificação do Flamengo.

Ficha técnica

Flamengo 2×0 Fluminense

Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Maracanã, RJ

Data: 01/06/2023

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA/SP), Neuza Ines Back (FIFA/SP), Alex Ang Ribeiro (FIFA/SP)

Cartões amarelos: Guga (FLU), Manoel (FLU), David Luiz (FLA), Gabi (FLA) e Lima (FLU)

Gols: Arrascaeta (32’1ºT) e Gabi (45’2ºT).

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz, Léo Pereira (Everton Ribeiro) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick, Gerson (Victor Hugo) e Arrascaeta (Everton Cebolinha); Gabi.

Técnico: Jorge Sampaoli.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Alan), Nino, Manoel (Arthur) e Guga (Gabriel Pirani); André, Martinelli, Lima (John Kennedy) e Ganso (Isaac); Jhon Arias e Germán Cano.

Técnico: Fernando Diniz.

Fonte: Esportes