Flamengo vence o Cuiabá por 3 a 0 pela estreia do Brasileirão Sub-17

O Flamengo começou a busca pelo tricampeonato do Campeonato Brasileiro Sub-17 da melhor forma. Na tarde desta quarta-feira (5), os Garotos do Ninho venceram o Cuiabá por 3 a 0, às 15h, na Gávea. Germano, David e João Victor anotaram os gols rubro-negros do triunfo. Com o resultado, o Mais Querido somou seus primeiros três pontos na competição.

A partida marcou também o retorno de Khauan Schlickmann, volante, que ficou um bom tempo se recuperando de lesão muscular. Ficou de fora da fase final da Copa Rio, na qual o Flamengo sagrou-se campeão em cima do Fluminense, por exemplo. O atleta, no entanto, não saiu do banco. Menegatti, que havia retornado de lesão contra o Fluminense, entrou na segunda etapa.

O jogo

O Flamengo começou a partida buscando o ataque. Logo aos dois minutos, Lucyan arriscou de fora da área e a bola passou rente à trave. Os Garotos do Ninho mantinham a posse de bola no ataque, tentando encontrar espaço para finalizar no gol adversário. Já o Cuiabá ficava recuado à espera de encaixar um contra-ataque.

Aos 24’, David foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti. Germano foi para a cobrança e deslocou o goleiro para abrir o marcador na Gávea: 1 a 0. O Mengão ampliou ainda na primeira etapa. Fabrício cruzou na área e David Viana completou para as redes: 2 a 0. Aos 46’, Luis Aucélio arriscou de longe e arriscou suspiros da galera. Passou perto! O Flamengo levou a vitória parcial para o vestiário.

O Flamengo continuou dominando as ações ofensivas no começo do segundo tempo. O terceiro gol quase saiu aos 9’, com Bill de cabeça, após cruzamento de Felipe Lima. Logo na sequência, Germano balançou a rede, mas a arbitragem assinalou impedimento no lance.

A blitz rubro-negra se mantinha. Felipe Lima, Lucyan, David Viana, Pedrinho e Douglas Telles chegaram com perigo – e água mole em pedra dura… Germano cobrou falta pela esquerda, na medida, e João Victor subiu alto para cabecear e deslocar o goleiro: 3 a 0 Flamengo. O zagueiro retornou nesta partida depois de servir a seleção brasileira da categoria – e já deixou o dele.

O terceiro gol do Mais Querido deu números finais à partida.

Próximo compromisso

Os Garotos do Ninho voltam a campo na quinta-feira (13), para enfrentar o Fluminense, às 16h15, no Luso Brasileiro. O mando é do tricolor.

Ficha técnica

Flamengo 3 x 0 Cuiabá – 1º Rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17

Local: Estádio José Bastos Padilha, Gávea

Data e hora: 05/07/2023 às 15h

Arbitragem: Ewerton Marques Ribeiro (RJ), Wallace Muller Barros Santos (RJ) e Rafael Gomes Rosa (RJ)

Gols: Germano (25’1ºT), David (31’1ºT) e João Victor (39’ 2ºT)

Escalação do Flamengo

Alysson; Lucyan, Victor Thiago, João Victor e Germano; Luis Aucélio, Bill (Pedrinho) e Guilherme Gomes (Menegatti); Fabrício Lentz, Felipe Lima (Douglas Telles) e David (Luan Andrey).

Técnico: Leonardo Ramos.

