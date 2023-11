Flamengo vence o América-MG e assume à vice liderança do Brasileirão

Na 35ª rodada do Brasileirão, o Flamengo conseguiu uma vitória por 3 a 0 contra o América-MG, no estádio Parque do Sábia, neste domingo (26).

Cebolinha, Pedro e Everton Ribeiro foram os responsáveis pelos gols nessa vitória fora de casa. Agora, com 63 pontos, a equipe assumiu a segunda colocação do campeonato, empatada em pontos com o líder Palmeiras.

O Flamengo começou a partida com o apoio da torcida, que lotou o Parque do Sabiá, e logo pressionou o América-MG no campo de defesa, em busca do primeiro gol. Aos seis minutos, Cebolinha chutou de fora da área, buscando o ângulo, mas a bola passou perto do travessão.

Porém, quando o América-MG avançava para o ataque, eles levavam perigo à defesa do Flamengo. Aos 25 minutos, Cebolinha recebeu na linha de fundo, deu um chapéu em Daniel Borges e chutou para o gol, mas a defesa fez o bloqueio.

Entretanto, aos 28 minutos, o Flamengo abriu o placar em Uberlândia. Ayrton Lucas cruzou para Cebolinha, que estava livre na área, cabecear no cantinho e balançar as redes: 1 a 0. Com um jogo mais intenso, o Rubro-Negro foi para o intervalo com a vantagem.

Logo no início do segundo tempo, o Flamengo avançou ao ataque e quase ampliou o placar. Arrascaeta pegou a sobra na entrada da área e chutou forte, mas o goleiro fez uma boa defesa.

No entanto, o segundo gol não demorou a chegar, deixando a torcida em êxtase! Em uma ótima jogada de Arrascaeta, o uruguaio tocou para Bruno Henrique dar um passe perfeito para Pedro finalizar na saída do goleiro e aumentar a vantagem: 2 a 0.

Por volta dos 20 minutos, o técnico Tite fez três substituições na equipe rubro-negra. Ayrton Lucas, Arrascaeta e Bruno Henrique deram lugar a Filipe Luís, Everton Ribeiro e Thiago Maia, respectivamente.

Aos 26 minutos, Everton Ribeiro fez uma grande jogada na linha de fundo e cruzou para Pedro finalizar, mas o goleiro fez uma ótima defesa. O time rubro-negro teve outra chance perigosa aos 35 minutos, quando Pedro chutou de fora da área, mas Jori conseguiu fazer a defesa.

Com um jogo envolvente, o Flamengo ampliou a vantagem com um belo gol! Cebolinha cruzou rasteiro pela esquerda e Everton Ribeiro finalizou de letra para as redes: 3 a 0.

Nos minutos finais, o Flamengo soube administrar o resultado e saiu de campo com uma importante vitória, que lhe garantiu a segunda colocação no Brasileirão. Agora, com 63 pontos, a equipe de Tite está empatada em pontos com o líder Palmeiras, perdendo apenas no saldo de gols.

O próximo compromisso do Rubro-Negro será quarta-feira (29), contra o Atlético-MG, às 19h30, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão.

