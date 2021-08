Flamengo vence o ABC na Arena das Dunas e confirma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

No jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo venceu o ABC por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (5), na Arena das Dunas, em Natal-RN. João Gomes marcou o gol da vitória rubro-negra e consolidou ainda mais a ida do Mengão às quartas de final da competição.

O jogo

A partida começou com o ABC tomando a iniciativa de partir para o ataque, mas quem teve a primeira chance de perigo foi o Flamengo. Aos nove minutos, Welligton saiu jogando errado, Ramon tocou de cabeça e a bola encontrou Pedro. O atacante tentou um toque por cima, mas o chute saiu para fora.

Aos poucos, o time rubro-negro passou a tocar a bola de pé em pé e chegava mais ao ataque. Aos 23’, Pedro fez boa jogada e deu de calcanhar para Michael, que soltou a bomba de fora da área. O goleiro pulou no canto direito e colocou para escanteio. Na sequência, Rodinei puxou contra-ataque e lançou para Thiago Maia, que invadiu a área e chutou cruzado para fora.

Aos 41’, Vitinho cobrou falta com categoria no canto direito e Welligton conseguiu espalmar para escanteio. No último minuto da primeira etapa, Vitinho avançou até a entrada da área e bateu forte para boa defesa do goleiro. No rebote, Matheuzinho pegou de primeira e Welligton salvou novamente. As equipes foram para o intervalo com 0 a 0 no marcador, mas com amplo domínio do Fla, que criou boas oportunidades de gol.

No início do segundo tempo, Michael chegou a balançar a rede, mas o auxiliar assinalou impedimento, que acabou sendo confirmado pelo VAR. Com maior volume de jogo, o Rubro-Negro buscava as jogadas de ataque, mas errava nas finalizações a gol.

Aos 39’, o Mengão abriu o marcador com João Gomes! Após lançamento de Pedro, Vitinho deu um toque de cabeça e deixou o volante livre para tocar na saída do goleiro, decretando a vitória rubro-negra em Natal: 1 a 0.

Com o triunfo, o Flamengo carimbou a ida para as quartas de final da Copa do Brasil e agora aguarda seu próximo adversário, que será conhecido nesta sexta-feira (6) após sorteio na sede da CBF, às 15h.

Próximo compromisso

O Mais Querido volta a campo no próximo domingo (8) para enfrentar o Internacional, às 18h15, no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Escalação do Flamengo

Gabriel Batista; Matheuzinho (Lázaro), Bruno Viana, Léo Pereira (Noga) e Ramon; João Gomes, Thiago Maia (Max), Vitinho (Daniel Cabral) e Rodinei; Michael (Vitor Gabriel) e Pedro.

Técnico: Maurício Souza.

Escalação do ABC

Welligton; Netinho, Vinícius Leandro, Alisson Cassiano e Vinícius Silva; Vinícius Paulista (Allef), Diego Valderrama (Marcos Antônio), Felipe Manoel e Wesley Pimbinha (Alan Pedro); Claudinho (João Marcos) e Wallyson.

Técnico: Moacir Júnior.

Ficha técnica

ABC 0x1 Flamengo – Jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil

Local: Arena das Dunas, Natal-RN

Data: 05/08/2021

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Helton Nunes (SC) e Éder Alexandre (SC)

Cartões amarelos: Wesley Pimbinha (ABC), Claudinho (ABC), Wallyson (ABC), Alisson Cassiano (ABC) e João Gomes (FLA)

Gol: João Gomes (39’2ºT).

Fonte: https://www.flamengo.com.br/noticias/futebol/flamengo-vence-o-abc-na-arena-das-dunas-e-confirma-vaga-nas-quartas-de-final-da-copa-do-brasil