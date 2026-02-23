Flamengo vence Madureira e garante ampla vantagem na semifinal do Carioca

O Flamengo deu um passo importante rumo à final do Campeonato Carioca ao vencer o Madureira por 3 a 0 neste domingo, no Maracanã, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal. A equipe comandada por Filipe Luís demonstrou superioridade e construiu o placar elástico no segundo tempo, com gols de Nicolás De La Cruz, Giorgian De Arrascaeta e Luiz Araújo.

Com o resultado, o Rubro-Negro entra em campo na próxima segunda-feira, novamente no Maracanã, com uma confortável vantagem. O time pode perder por até dois gols de diferença que ainda assim garantirá sua vaga na decisão do Estadual.

O jogo

O Flamengo começou o confronto impondo seu ritmo, buscando abrir o placar desde os primeiros minutos. Logo aos três, Carrascal recebeu na área e finalizou para uma boa defesa do goleiro Neguete. Aos 13, após um corte errado da zaga do Madureira, Pedro teve a chance, mas novamente Neguete brilhou com uma grande intervenção, impedindo o gol.

No entanto, o Madureira conseguiu se recompor e, com uma marcação ajustada, passou a dificultar as ações ofensivas do Flamengo. A equipe da Gávea tentou furar o bloqueio com cruzamentos, mas sem sucesso, e o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

Segundo tempo

A volta para o segundo tempo viu um Flamengo determinado a balançar as redes. E a persistência foi recompensada aos sete minutos. Após um bate-rebate na área, a bola sobrou para De La Cruz, que finalizou com precisão, sem chances para Neguete, abrindo o marcador. Pouco depois, Plata quase ampliou, mas o goleiro do Madureira fez mais uma defesa. O Tricolor Suburbano tentou responder com Everton, que parou em Andrew.

Aos 17 minutos, o Rubro-Negro ampliou. Samuel Lino foi derrubado na área, e o árbitro, após consulta ao VAR, assinalou o pênalti. Arrascaeta, com sua habitual categoria, converteu a cobrança, marcando seu centésimo gol com a camisa do Flamengo, um feito marcante em sua trajetória no clube.

O Madureira ainda tentou uma reação, com Maranhão assustando em chute defendido por Andrew. Mas o Flamengo manteve o controle e sacramentou a vitória aos 40 minutos. Em uma boa troca de passes, Luiz Araújo recebeu e apenas empurrou para o gol, fechando o placar em 3 a 0. Nos instantes finais, Samuel Lino ainda teve uma chance clara de transformar a vitória em goleada, mas a zaga do Madureira salvou em cima da linha.

Apesar da oportunidade perdida, o Flamengo saiu de campo com a classificação para a final do Campeonato Carioca virtualmente encaminhada.

Próximos compromissos

Antes do jogo de volta da semifinal do Carioca, o Flamengo terá um desafio crucial pela Recopa Sul-Americana. A equipe enfrentará o Lanús na próxima quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela partida de volta da final.

Já o Madureira tem compromisso pela Copa do Brasil na quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília), quando enfrentará o ABC em local ainda não divulgado.

