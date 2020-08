Flamengo vence Coritiba e marca primeiros três pontos no Brasileirão

No confronto de duas equipes que só acumulavam derrotas no Campeonato Brasileiro, o Flamengo levou a melhor e conseguiu os primeiros três pontos na competição ao vencer o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira. Com o resultado, o Rubro-Negro subiu momentaneamente para a 10ª posição, já o Coxa amarga a lanterna do Brasileirão.

O Coritiba começou melhor a partida e só não abriu o placar porque o César fez duas grandes intervenções. A primeira chance surgiu aos 4 minutos, em falta cobrada por Galdezani, obrigando o goleiro do Fla a se esticar todo para evitar o gol. Aos 12 minutos, Robson entrou cara a cara com César, tentou o drible, mas o goleiro conseguiu se recuperar a tempo.

Depois da pressão inicial dos donos da casa, o Flamengo cresceu de produção e, aos poucos, passou a controlar as ações. A principal arma do atual campeão brasileiro era o avanço pela esquerda, com as subidas de Filipe Luís e Bruno Henrique. Aos 23 minutos, Gabigol recebeu passe de Arrascaeta, chutou, e obrigou Wilson a fazer grande defesa. Dois minutos depois, o próprio uruguaio arriscou de fora da área. A bola desviou na zaga e explodiu no travessão. O Coritiba não suportou mais. Aos 27 minutos, Bruno Henrique subiu pela esquerda e tentou o passe para Gabigol. O camisa 9 não alcançou, mas Arrascaeta apareceu para finalizar e marcar o único gol da partida.

O Flamengo diminuiu um pouco o ritmo no fim do primeiro tempo, mas não sofreu com as tentativas do Coritiba. Na segunda etapa, o Rubro-Negro continuou melhor. Aos 11 minutos, Arrascaeta disputou com o zagueiro Rhodolfo, caiu e pediu pênalti. A arbitragem mandou seguir e o VAR não foi acionado. No lance seguinte, Renê Júnior recebeu o segundo cartão amarelo por falta dura e acabou expulso.

Com um jogador a mais, o Flamengo passou a ter diversas chances de ampliar o placar, mas pecava na finalização. O castigo quase veio aos 26 minutos, quando o Coxa acertou a trave de César. Depois do susto, o Rubro-Negro chegou a marcar o segundo gol, com Pedro, de cabeça, mas a jogada foi anulada por impedimento. Sem forças para tentar o empate, o Coritiba não ameaçou mais o gol de César e o Flamengo garantiu a primeira vitória no Brasileirão.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Grêmio, quarta-feira (19), às 19h15min, no Maracanã. No mesmo dia, o Coritiba joga com o Corinthians, na Arena Corinthians, às 21h30min.