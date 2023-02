Flamengo vence clássico e pode faturar Taça Guanabara na próxima rodada

O Flamengo venceu o Botafogo, por 1 a 0, na noite deste sábado (25.02), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 9ª rodada do Carioca Betnacional.

Matheus Gonçalves marcou, logo no início da partida, o gol do Rubro-Negro, após uma falha da defesa do Botafogo.

O Mengão pode ser campeão da Taça Guanabara já na próxima rodada. Com os 23 pontos alcançados, o Flamengo abriu 4 pontos na ponta para o vice-lider Fluminense, que tem 19. Caso vença o Vasco da Gama no domingo (05.03), às 18h10, no Maracanã, o time da Gávea fica com o troféu.

Antes disso, o Flamengo decide o título da Recopa, na terça-feira (28.02), às 21h30, também no Maracanã, diante do Independiente Del Valle. Na primeira partida, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0.

Já o Alvinegro enfrenta o Resende, no domingo (05), às 16 horas, no Kleber Andrade, em Cariacica-ES, pelo Carioca Betnacional.

Antes disso, o Glorioso joga pela primeira fase da Copa do Brasil contra o Sergipe-SE, na quinta-feira, às 20 horas, no Batistão, em Aracaju.

Próximo compromisso

O Rubro-Negro volta a campo na terça-feira (28) para enfrentar o Independiente Del Valle, às 21h30, no Maracanã, pela Recopa Sul-Americana.

Escalação do Fla

Matheus Cunha; Rodrigo Caio, Pablo, Cleiton e Matheuzinho; Erick (Evertton Araújo), Igor Jesus (Lorran), Matheus Gonçalves (Matheus França); Cebolinha, Marinho (André) e Mateusão.

Técnico: Rui Quinta.

Ficha técnica

Botafogo 0x1 Flamengo

9ª Rodada do Campeonato Carioca

Local: Mané Garrincha-DF

Data e hora: 25/02/2023 às 18h

Arbitragem: Tarcizo Pinheiro Caetano, Thiago Rosa de Oliveira e Carlos Henrique Alves Filho

Cartões amarelos: Cebolinha (FLA), Erick (FLA), Lucas Piazon (BOT), Joel Carli (BOT), Gabriel Pires (BOT), Marçal (BOT), Marinho (FLA), Tchê Tchê (BOT), Tiquinho Soares (BOT)

Cartões vermelhos: Joel Carli (BOT), Tiquinho Soares (BOT) e Marçal (BOT)

Gol: Matheus Gonçalves (1’1°T).

Fonte: Agência Esporte