Flamengo segue preparação para encarar o Fluminense pela Copa do Brasil

O Flamengo realizou mais um treino na manhã desta segunda-feira (15), no Ninho do Urubu, visando o clássico diante do Fluminense, que será disputado amanhã (16), às 21h, no Maracanã. O confronto é o de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O atleta David Luiz realizou exames que diagnosticaram pequena lesão na posterior da coxa direita. Segue tratamento no CT. Já o goleiro Matheus Cunha apresentou uma inflamação no quadril direito, relata dor e será reavaliado para a partida de amanhã.

Nesta terça pela manhã, o técnico Jorge Sampaoli comandará a última atividade para ajustar os últimos detalhes para o Fla-Flu.

Fonte: Esportes