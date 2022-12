Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu e inicia preparação para a temporada 2023

Foi dada a largada para a temporada 2023! Na tarde desta segunda-feira (26.12), o elenco rubro-negro se reapresentou no Ninho do Urubu e deu início à pré-temporada visando as competições do próximo ano. O Mengão terá pela frente as disputas do Campeonato Carioca, Supercopa, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

Durante a chegada dos atletas ao CT, Márcio Tannure, gerente de saúde e alto rendimento do CRF, falou com a FlaTV sobre o início dos trabalhos.

“Toda pré-temporada nós iniciamos com avaliações médicas, nas quais incluímos exames cardiológicos, eletrocardiograma, teste de esforço e ergométrico. Tudo isso hoje, por toda a estrutura que temos, pode ser realizado dentro do centro de treinamento, o que é muito importante para o processo”, disse.

“O Bruno Henrique nós sabíamos que era uma cirurgia bem complexa e que o prazo de retorno girava em torno de 12 meses, com muitas etapas a serem cumpridas. Durante as férias tanto ele quanto o Rodrigo Caio continuaram a recuperação com o nosso departamento médico. Esperamos que em janeiro possamos começar uma nova etapa com o Bruno, de transição física, já com algumas ações no campo, para iniciarmos sua reabilitação, sabendo que ainda tem um longo caminho pela frente”, explicou Tannure.

“Em relação ao Rodrigo Caio, é um atleta que também tratou durante as férias. Então é óbvio que todo jogador que passa por cirurgia complexa tem um trabalho específico individualizado, com um controle de carga. Mas ele vai iniciar normalmente a pré-temporada com o restante do elenco já fazendo as atividades físicas”, concluiu o médico.

O VP de futebol, Marcos Braz, e o diretor-executivo da pasta, Bruno Spindel, também conversaram com a FlaTV sobre o planejamento para a próxima temporada.

“Chegamos bem cedo no CT para receber os novos integrantes da comissão técnica do Vitor Pereira. Eles já conheceram o pessoal, o ambiente e foram apresentados aos jogadores. Enfim, começaram todos os testes e procedimentos para que tenhamos uma boa temporada de 2023”, afirmou Braz.

“Temos três competições muito importantes neste início, que são a Supercopa, o Mundial e a Recopa. Por isso fizemos a reapresentação hoje para iniciarmos os exames e os testes físicos, e a partir de amanhã já começar os treinamentos com a nova comissão técnica. O Mister vai se juntar a nós no dia 2 de janeiro para comandar uma grande pré-temporada e preparar a equipe para os primeiros desafios do ano”, revelou Spindel.

A novidade na reapresentação ficou por conta do retorno do preparador físico Mário Monteiro, que volta ao clube após passagem em 2019/20. Ele fará parte da nova comissão técnica do treinador português Vítor Pereira.

