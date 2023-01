Flamengo realiza últimos ajustes para encarar o Nova Iguaçu, pelo Cariocão

Feriado de São Sebastião com muito trabalho no Ninho do Urubu. Na manhã desta sexta-feira (20.01), o Mengão realizou uma atividade tática sob o comando do Mister Vitor Pereira. O time rubro-negro enfrenta o Nova Iguaçu neste sábado (21), às 16h, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

O Flamengo soma 7 pontos e é o atual líder da Taça Guanabara. Vale destacar que o clube da Gávea estreou na competição antes dos demais, contra o Audax, em jogo antecipado da quinta rodada.

Flamengo e Nova Iguaçu já se enfrentaram em 11 oportunidades, com ampla vantagem rubro-negra. Foram 9 vitórias do Mengão, um empate e apenas uma derrota. No Cariocão do ano passado, o Fla goleou a equipe da Baixada Fluminense por 5 a 0, no estádio Raulino de Oliveira. Os gols foram marcados por Gustavo Henrique, Arrascaeta, Gabi, Pedro e Diego.

Fonte: Agência Esporte