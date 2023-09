Flamengo realiza última atividade antes da viagem para enfrentar o Goiás

O Flamengo realizou nesta terça-feira (19), no Ninho do Urubu, a última atividade antes da viagem para Goiânia, onde enfrenta o Goiás amanhã (20), às 19h, no estádio Hailé Pinheiro. O confronto é válido pela 24ª rodada do Brasileirão.

Após o treino tático comandado por Jorge Sampaoli, ficou definido que os atletas Léo Pereira e Erick Pulgar não serão relacionados para a partida desta quarta. Ambos estão com dores musculares.

Flamengo e Goiás já se enfrentaram em 62 oportunidades, com ampla vantagem rubro-negra. Foram 29 vitórias do Mengão, 24 empates e apenas nove derrotas. No primeiro turno do Brasileirão, o Mais Querido venceu o Esmeraldino por 2 a 0, no Maracanã, com gols de Pedro e Everton Ribeiro.

