Flamengo prepara um Pix de R$ 79 milhões por Cebolinha

Não será fácil tirá-lo do Benfica, mas o rubro-negro conta com o desejo do jogador de voltar a jogar no Brasil

A pedido do técnico Paulo Sousa, a diretoria do Flamengo foi às compras. O primeiro alvo é o atacante Everton Cebolinha, do Benfica, que já manifestou interesse em voltar para o Brasil.

Na primeira conversa com o Benfica, Marcos Braz ofereceu € 13 milhões de euros, ou seja, já está com o Pix de R$ 79 milhões preparado para mandar para a conta corrente do Benfica.

Além de Cebolinha, Paulo Sousa teria pedido um zagueiro, um meio-campista e um goleiro. Oficialmente, nomes não foram citados para estas posições, mas o zagueiro Felipe, ex-Corinthians e atualmente no Atlético de Madrid, é um dos cotados.

Outra prioridade é tentar a contratação em definitivo de Andreas Pereira. O meia pertence ao Manchester United e o Flamengo tenta convencer o clube inglês a negociar o jogador por um valor abaixo dos € 20 milhões de euros (R$ 122 milhões) estabelecidos no atual contrato de empréstimo com opção de compra.

Independentemente do desfecho dessas negociações na Europa, uma coisa é certa: o Flamengo não está para brincadeira. Já tem o elenco mais caro do futebol brasileiro e está mostrando disposição de fazer investimentos que poderão torná-lo imbatível no continente sul-americano.