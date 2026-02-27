Flamengo perde Recopa para o Lanús no Maracanã

Em uma noite de drama no Maracanã, o Flamengo não conseguiu virar o placar contra o Lanús e acabou derrotado por 3 a 2 na prorrogação, perdendo a chance de levantar o título da Recopa Sul-Americana. O time rubro-negro, que já havia sido vice na Supercopa do Brasil, viu o sonho do troféu internacional escapar após uma partida cheia de altos e baixos.

O jogo

O Flamengo começou pressionando, tentando reverter o 1 a 0 do primeiro jogo. Carrascal teve duas grandes chances nos primeiros 20 minutos, mas foi frustrado pelo goleiro Losada. Aos 28 minutos, um erro grave de Ayrton Lucas e Rossi permitiu que Castillo abrisse o placar para o Lanús, aproveitando um escorregão do arqueiro rubro-negro.

O empate veio aos 35 minutos, quando Carrera cometeu pênalti com a mão na área. Arrascaeta converteu com tranquilidade, deixando tudo igual no Maracanã.

Segundo tempo

O Flamengo continuou buscando o gol da virada, com Paquetá e Plata criando perigo. Aos 35 minutos, Arrascaeta sofreu pênalti após ser derrubado por Sepúlveda, e Jorginho bateu no meio do gol, igualando o agregado em 2 a 2 e levando o jogo para a prorrogação.

Prorrogação

O cansaço pesou para ambos os times no tempo extra. O Lanús se manteve organizado na defesa, enquanto o Flamengo não conseguiu criar chances claras. Aos 13 minutos da segunda etapa da prorrogação, Canale cabeceou para o gol após escanteio, colocando os argentinos novamente à frente.

No desespero do ataque rubro-negro, o Lanús aproveitou um contra-ataque e Dylan Aquino driblou Rossi para marcar o terceiro gol, selando a vitória e o título para o time argentino.

Próximos compromissos

Flamengo : Enfrenta o Madureira no Maracanã, na segunda-feira (02/03), pela semifinal do Campeonato Carioca.

: Enfrenta o Madureira no Maracanã, na segunda-feira (02/03), pela semifinal do Campeonato Carioca. Lanús: Volta à Argentina para jogar contra o Defensa y Justicia no domingo (01/03), pelo Campeonato Argentino.

O Flamengo agora precisa se recuperar rapidamente para evitar mais decepções nesta temporada, enquanto o Lanús celebra mais um título internacional em sua história.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 x 3 LANÚS

Competição: Recopa Sulamericana

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 26 de fevereiro de 2026 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Cartões Amarelos: Carrera (Lanús), Pulgar (Flamengo), Guidara (Lanús) e Lucas Paquetá (Flamengo)

Cartões vermelhos: Nenhum.

Arbitragem

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Nicolas Tarran (URU) e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Gols

Rodrigo Castillo, aos 29′ do 1ºT (Lanús)

Arrascaeta, aos 37′ do 1ºT (Flamengo)

Jorginho, aos 39′ do 2ºT (Flamengo)

Canale, aos 13′ do 2ºT da prorrogação (Lanús)

Dylan Aquino, aos 17′ do 2ºT da prorrogação (Lanús)

Flamengo: Rossi, Varela (Bruno Henrique), Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta; Carrascal (Pedro), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Gonzalo Plata (Paquetá).

Técnico: Filipe Luís

Lanús: Losada, Guidara (Gonzalo Pérez), Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo (Felipe Biafore) e Moreno; Salvio (Sepúlveda), Carrera e Castillo (Walter Bou).

Técnico: Mauricio Pellegrino







Fonte: Esportes