Connect with us

Esportes

Flamengo perde Recopa para o Lanús no Maracanã

Published

16 segundos ago

on

Em uma noite de drama no Maracanã, o Flamengo não conseguiu virar o placar contra o Lanús e acabou derrotado por 3 a 2 na prorrogação, perdendo a chance de levantar o título da Recopa Sul-Americana. O time rubro-negro, que já havia sido vice na Supercopa do Brasil, viu o sonho do troféu internacional escapar após uma partida cheia de altos e baixos.

O jogo

 O Flamengo começou pressionando, tentando reverter o 1 a 0 do primeiro jogo. Carrascal teve duas grandes chances nos primeiros 20 minutos, mas foi frustrado pelo goleiro Losada. Aos 28 minutos, um erro grave de Ayrton Lucas e Rossi permitiu que Castillo abrisse o placar para o Lanús, aproveitando um escorregão do arqueiro rubro-negro.

O empate veio aos 35 minutos, quando Carrera cometeu pênalti com a mão na área. Arrascaeta converteu com tranquilidade, deixando tudo igual no Maracanã.

Segundo tempo
O Flamengo continuou buscando o gol da virada, com Paquetá e Plata criando perigo. Aos 35 minutos, Arrascaeta sofreu pênalti após ser derrubado por Sepúlveda, e Jorginho bateu no meio do gol, igualando o agregado em 2 a 2 e levando o jogo para a prorrogação.

Prorrogação
O cansaço pesou para ambos os times no tempo extra. O Lanús se manteve organizado na defesa, enquanto o Flamengo não conseguiu criar chances claras. Aos 13 minutos da segunda etapa da prorrogação, Canale cabeceou para o gol após escanteio, colocando os argentinos novamente à frente.

No desespero do ataque rubro-negro, o Lanús aproveitou um contra-ataque e Dylan Aquino driblou Rossi para marcar o terceiro gol, selando a vitória e o título para o time argentino.

Próximos compromissos

  • Flamengo: Enfrenta o Madureira no Maracanã, na segunda-feira (02/03), pela semifinal do Campeonato Carioca.
  • Lanús: Volta à Argentina para jogar contra o Defensa y Justicia no domingo (01/03), pelo Campeonato Argentino.

O Flamengo agora precisa se recuperar rapidamente para evitar mais decepções nesta temporada, enquanto o Lanús celebra mais um título internacional em sua história.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 x 3 LANÚS

Competição: Recopa Sulamericana
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Data: 26 de fevereiro de 2026 (quinta-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)
Cartões Amarelos: Carrera (Lanús), Pulgar (Flamengo), Guidara (Lanús) e Lucas Paquetá (Flamengo)
Cartões vermelhos: Nenhum.

Arbitragem

  • Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
  • Assistentes: Nicolas Tarran (URU) e Carlos Barreiro (URU)
  • VAR: Andrés Cunha (URU)

Gols

  •  Rodrigo Castillo, aos 29′ do 1ºT (Lanús)
  •  Arrascaeta, aos 37′ do 1ºT (Flamengo)
  •  Jorginho, aos 39′ do 2ºT (Flamengo)
  •  Canale, aos 13′ do 2ºT da prorrogação (Lanús)
  •  Dylan Aquino, aos 17′ do 2ºT da prorrogação (Lanús)

Flamengo: Rossi, Varela (Bruno Henrique), Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta; Carrascal (Pedro), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Gonzalo Plata (Paquetá).
Técnico: Filipe Luís

Lanús: Losada, Guidara (Gonzalo Pérez), Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo (Felipe Biafore) e Moreno; Salvio (Sepúlveda), Carrera e Castillo (Walter Bou).
Técnico: Mauricio Pellegrino



Fonte: Esportes

Comente Abaixo
Related Topics:
Esportes16 segundos ago

Flamengo perde Recopa para o Lanús no Maracanã

Em uma noite de drama no Maracanã, o Flamengo não conseguiu virar o placar contra o Lanús e acabou derrotado...
Estadual31 minutos ago

Governo do Estado concede maior honraria à pesquisadora da polilaminina

O Governo do Estado concedeu a Comenda Jerônymo Monteiro, Ordem Grã-Cruz, à bióloga e pesquisadora Tatiana Sampaio, na tarde desta...
Esportes1 hora ago

Neymar brilha e Santos vence o Vasco no Brasileirão 

O Santos conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2026 ao derrotar o Vasco por 2 a 1, nesta...
Horóscopo1 hora ago

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 27/02/2026

Peixes é o signo das pessoas sensíveis e sonhadoras. São impressionáveis, não  são determinadas e positivas, mas são persistentes, persuasivas...
Polícia Federal4 horas ago

PF e AFT fiscalizam área com histórico de mortes de trabalhadores, em Mazagão/AP

Macapá/AP. A Polícia Federal, em ação conjunta com Auditores Fiscais do Trabalho (AFT), realizou, na quarta-feira (25/2), uma fiscalização em...
Polícia Federal4 horas ago

PF e Receita Federal apreendem eletrônicos em Cascavel/PR

Cascavel/PR. Na tarde desta quinta-feira (26/2), equipes da Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, realizaram a apreensão...
Variedades4 horas ago

R$ 44 por mês: esse é o valor que custa manter o ar-condicionado ligado  por oito horas, todos os dias

Simulação mostra quanto pode custar a climatização dos ambientes domésticos por 2, 5, 8 e 10 horas diárias na conta...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1440 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa4 semanas ago

FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus3 dias ago

ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial

Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
São Mateus3 dias ago

Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025

Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
São Mateus3 dias ago

Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista

O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...

Regional

Regional6 horas ago

Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o carro em que estavam colidir contra um talude na BR-101, em...
Regional9 horas ago

Adolescente é apreendido suspeito de participação em roubo de R$ 27 mil

Um adolescente suspeito de participação no roubo de R$ 27 mil no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo,...
Regional9 horas ago

Motociclista morre após colidir com caminhão na BR 101 no Norte do ES

Um motociclista morreu após colidir de frente com um caminhão no km 164 da BR-101, em Linhares, no Norte do...

Estadual

Estadual6 horas ago

Governo do Estado concede maior honraria à pesquisadora da polilaminina

O Governo do Estado concedeu a Comenda Jerônymo Monteiro, Ordem Grã-Cruz, à bióloga e pesquisadora Tatiana Sampaio, na tarde desta...
Estadual9 horas ago

Nova variedade de banana do Incaper é lançada em Alfredo Chaves

A banana Ambrosia, nova cultivar do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) foi lançada na tarde...
Estadual9 horas ago

Banestes alcança lucro líquido recorde de R$ 413 milhões no resultado anual de 2025

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) divulgou, nesta terça-feira (24), os resultados do exercício do ano de 2025....

Nacional

Nacional5 horas ago

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 127,6 milhões; números

Sem ganhadores do prêmio principal, 118 apostas acertaram a quina e levarão R$ 33.510,78 cada; outros 7.699 apostadores ficarão com...
Nacional9 horas ago

Pai denuncia mãe que torturou filha e expôs bebê nu em rede social

A mulher, de 23 anos, disse que castigou a própria filha por ela ter brigado com a irmã mais nova,...
Nacional9 horas ago

Advogado e companheiro são presos por estuprar criança autista

Eles também teriam abusado de uma criança de quatro anos e aliciado outras, que estudavam em uma escola ao lado...

Policial

Policial8 horas ago

Polícia Civil apreende suspeito de homicídio em Marataízes

Nessa quarta-feira (25), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, apreendeu...
Policial8 horas ago

PCES presta apoio à PCERJ em operação contra facção criminosa que atuava no tráfico interestadual de armas e drogas  

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), prestou...
Policial8 horas ago

Ações do BME resultam em apreensões de drogas em Cariacica e Vitória

No decorrer desta semana, o Batalhão de Missões Especiais (BME) realizou novas ações operacionais em municípios de Cariacica e Vitória,...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento9 horas ago

Maisa curte jantar em Milão e aposta em look fashionista: ‘Construindo memórias’

A atriz e apresentadora Maisa, de 23 anos, segue aproveitando dias de descanso na Itália. Na noite de quarta-feira (25),...
Entretenimento9 horas ago

Mel Maia exibe tatuagens e marquinhas em fotos de biquíni e esquenta a web

A atriz Mel Maia voltou a chamar a atenção dos seguidores ao compartilhar uma nova sessão de fotos de biquíni...
Entretenimento9 horas ago

Juliana Bonde provoca seguidores com foto ousada em meio à natureza

A cantora Juliana Bonde voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar um clique ousado que rapidamente repercutiu entre os...

POLÍTICA

Política5 horas ago

Sessão reforça papel do comércio exterior para o desenvolvimento do ES

Vinte e quatro pessoas foram homenageadas pela Assembleia Legislativa (Ales) por seu trabalho no segmento do comércio exterior. Elas receberam...
Política6 horas ago

Assembleia presta homenagem à equipe que pesquisa polilaminina

A Assembleia Legislativa (Ales) homenageou nesta quinta-feira (26) a cientista brasileira Tatiana Sampaio e toda a equipe responsável pelos estudos...
Política9 horas ago

Curso de proteção de autoridade tem aulas práticas

O que há em comum entre os assassinatos de Abraham Lincoln, em 1865; do arquiduque Francisco Ferdinando, que deflagrou a...

Esportes

Esportes1 dia ago

Palmeiras vence o Fluminense e mantém liderança no Brasileirão

O Palmeiras segue imbatível no Campeonato Brasileiro. Em um jogo de extremos na noite desta quarta-feira, o Verdão aproveitou o...
Esportes1 dia ago

Grêmio bate Atlético-MG de virada e afunda Galo no Z4

O Grêmio mostrou resiliência e inteligência para aproveitar a vantagem numérica ainda no primeiro tempo e garantiu uma importante vitória...
Esportes1 dia ago

Inter e Remo empatam no Mangueirão e seguem sem vencer no Brasileirão

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro reservou mais um capítulo de frustração para Internacional e Remo. Em duelo realizado no...

Mais Lidas da Semana