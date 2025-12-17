Flamengo perde para PSG nos pênaltis e sonho intercontinental é adiado

O sonho do bicampeonato da Copa Intercontinental foi adiado para o Flamengo, que foi superado pelo Paris Saint-Germain em uma emocionante disputa de pênaltis nesta quarta-feira (17.12). Após um empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, a equipe rubro-negra perdeu por 2 a 1 nas penalidades, no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, e ficou com o vice-campeonato.

O jogo

O duelo começou intenso, com o PSG demonstrando superioridade e aproveitando falhas defensivas do Flamengo. Aos 37 minutos do primeiro tempo, Kvaratskhelia abriu o placar para o time francês. O Flamengo, sob o comando do técnico Filipe Luís, buscou reagir. No segundo tempo, as mudanças táticas surtiram efeito e, aos 16 minutos, Jorginho, com categoria, converteu um pênalti, deixando tudo igual e levando a torcida à euforia.

Com o empate persistindo, a partida seguiu para a prorrogação, onde o cansaço começou a pesar para ambos os lados, mas sem alteração no placar. A decisão, então, foi para a temida disputa de pênaltis. O goleiro do PSG, Safonov, emergiu como o grande herói da noite, defendendo nada menos que quatro cobranças do Flamengo. Pelo lado rubro-negro, apenas De la Cruz conseguiu converter, enquanto Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas oportunidades. O PSG garantiu o título com gols de Vitinha e Nuno Mendes, apesar de Dembélé e Barcola terem perdido suas cobranças.

Ao final, o placar de 2 a 1 nos pênaltis selou a vitória do Paris Saint-Germain, que levou o troféu intercontinental, deixando o Flamengo com o sabor amargo do quase.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 (1) x (2) 1 PSG

Competição: Final da Copa Intercontinental 2025

Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan (Catar)

Data: 17 de dezembro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 14h (de Brasília)

Público: 42.150 pessoas

Arbitragem

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Ismail Elfath (EUA) Assistentes: Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA)

Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA) VAR: Allen Chapman (EUA)

Gols

PSG: Kvaratskhelia, aos 37′ do 1ºT

Kvaratskhelia, aos 37′ do 1ºT FLAMENGO: Jorginho, aos 16′ do 2ºT

Cartões Amarelos

Flamengo: Jorginho, Alex Sandro, Pulgar, Plata, Saúl e Juninho

Jorginho, Alex Sandro, Pulgar, Plata, Saúl e Juninho PSG: Fabián Ruiz e Vitinha

Escalações

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar (De la Cruz), Jorginho (Saúl) e Arrascaeta (Cebolinha); Carrascal (Pedro), Plata (Samuel Lino) e Bruno Henrique (Luiz Araújo). Técnico: Filipe Luís.

PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz (Ndjantou) e Lee Kang-In (Mayulu) (Barcola); Doué (Dembélé) e Kvaratskhelia (Mbaye). Técnico: Luis Enrique.

Pênaltis

Flamengo: De la Cruz (✅), Saúl (❌), Pedro (❌), Léo Pereira (❌) e Luiz Araújo (❌)

De la Cruz (✅), Saúl (❌), Pedro (❌), Léo Pereira (❌) e Luiz Araújo (❌) PSG: Vitinha (✅), Dembélé (❌), Nuno Mendes (✅) e Barcola (❌)

