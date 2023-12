Flamengo perde para o São Paulo e termina o Brasileirão em quarto lugar

Na noite desta quarta-feira (6), o São Paulo entrou em campo pela última vez na temporada de 2023 e venceu o Flamengo por 1 a 0 no Morumbi, pela 38º rodada do campeonato. O gol são-paulino foi marcado por Luciano.

A primeira etapa do confronto foi marcada pelo domínio tricolor. A equipe do Morumbi criou mais chances e não deu oportunidade para o Flamengo jogar. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Caio cruzou, mas não conseguiu marcar. Aos 18 minutos, Pablo Maia, de fora da área, arriscou um chute, porém o goleiro rubro-negro defendeu. 3 minutos mais tarde, aos 21, o Tricolor teve uma grande chance com Caio, mas, mais uma vez, a bola parou no goleiro adversário. Aos 26 minutos, após cruzamento de Wellington Rato, Luciano bateu e abriu o placar para o São Paulo.

Na volta do intervalo, o São Paulo administrou o resultado e a equipe carioca seguiu apática na partida. A boa chance tricolor apareceu aos 36 minutos, com uma bomba de fora da área de Pablo Maia, que desviou e foi para escanteio.

Com isso, a equipe comandada por Dorival Júnior termina o campeonato na 11ª colocação.

SÃO PAULO x FLAMENGO

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 06/12/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30

SPFC: Rafael; Nathan, Arboleda, Beraldo e Welington (Patryck 30/2); Pablo Maia e Alisson; Luciano (Talles Costa 30/2), Wellington Rato (Diego Costa 40/2) e Juan (William Gomes 18/2); Caio (Erison 18/2). Técnico: Dorival Júnior.

Gol: Luciano.

FLA: Rossi. Varela (Wesley 28/2), Fabrício Bruno, Pablo (Allan 22/2) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson (Bruno Henrique 11/2) e Arrascaeta; Luiz Araújo (Victor Hugo 0/2, Everton Cebolinha (Everton Ribeiro 22/2) e Pedro. Técnico: Tite

Cartões amarelos: Pablo (14/1), Allan (33/2).

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Quarto Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assessor: Cleidy Mary dos Santos Nunes Ribeiro (SC)

Quinto Árbitro: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Árbitro de Vídeo: Diego Pombo Lopez (BA)

AVAR: Antonio Adriano de Oliveira (MA)

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Thayslane de Melo Costa (SE)

Observador de VAR: Alicio Pena Junior (MG)