Esportes
Flamengo perde na Argentina e terá desafio para virar Recopa Sul-Americana
Em um revés na noite da última quinta-feira, o Flamengo foi superado pelo Lanús por 1 a 0 no Estádio Ciudad de Lanús, em Buenos Aires, na partida de ida da Conmebol Recopa Sul-Americana. O único gol do confronto foi marcado por Rodrigo Castillo, aos 31 minutos do segundo tempo, complicando a situação do Rubro-Negro para a decisão em casa.
A equipe argentina, que jogou com intensidade, leva a vantagem para o jogo de volta, que ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 26 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília), no icônico Maracanã. Para conquistar o título, o Flamengo precisará de uma vitória por, no mínimo, dois gols de diferença. Um triunfo por 1 a 0 levará a disputa para os pênaltis, enquanto qualquer empate garante a taça para o Lanús.
O jogo
O Lanús começou o jogo impondo seu ritmo e pressionando o Flamengo. Logo aos seis minutos, Medina criou a primeira oportunidade, forçando uma defesa de Rossi. Aos dez, Castillo chegou a balançar as redes, mas o gol foi prontamente anulado por impedimento. A equipe da casa seguiu com uma postura ofensiva, enquanto o Flamengo encontrava dificuldades para organizar suas jogadas e avançar com qualidade.
A primeira chance mais perigosa do Rubro-Negro só surgiu aos 34 minutos, quando Everton Cebolinha finalizou para uma boa defesa de Losada. A reta final do primeiro tempo viu um equilíbrio maior, mas sem grandes chances que alterassem o placar inicial.
No segundo tempo, o jogo se concentrou predominantemente no meio-campo, com poucas oportunidades claras para ambos os lados. Aos 12 minutos, Pedro tentou de cabeça após cruzamento, mas a bola passou perto do gol. O Lanús respondeu em uma cobrança de falta que exigiu intervenção de Rossi. Aos 24 minutos, Castillo novamente marcou, mas o VAR confirmou mais um impedimento, anulando o lance.
A insistência do Lanús finalmente deu frutos aos 31 minutos. Após um cruzamento preciso de Sasha Marcich, Rodrigo Castillo cabeceou sem chances para o goleiro Rossi, desta vez em posição legal, abrindo o placar. Animados, os argentinos quase ampliaram em seguida, com Sepúlveda acertando o travessão rubro-negro. Nos minutos finais, o Flamengo não conseguiu criar chances efetivas para buscar o empate, e o Lanús ainda assustou com Aquino, garantindo a vitória no confronto de ida.
Próximos desafios
Antes da grande decisão da Recopa Sul-Americana, o Flamengo terá um compromisso importante pelo Campeonato Carioca. No próximo domingo, dia 22 de fevereiro, às 20h30, o time enfrentará o Madureira no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais do torneio estadual. A partida servirá como preparação e teste para a equipe antes de tentar reverter a desvantagem contra o Lanús.
A decisão da Recopa, na quinta-feira seguinte (26 de fevereiro), no Maracanã, será um teste de fogo para o Flamengo, que buscará o apoio de sua torcida para virar o placar e conquistar o título continental.
Fonte: Esportes
Governo anuncia investimentos estruturantes e inaugura obras em Boa Esperança
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, estiveram, nesta quinta-feira (19), em Boa Esperança,...
Flamengo perde na Argentina e terá desafio para virar Recopa Sul-Americana
Em um revés na noite da última quinta-feira, o Flamengo foi superado pelo Lanús por 1 a 0 no Estádio...
Corinthians supera pressão do Athletico e garante vaga no G5 do Brasileirão
Em um confronto eletrizante na noite desta quinta-feira, o Corinthians demonstrou resiliência e conquistou uma vitória crucial por 1 a...
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 20/02/2026
Os sensíveis piscianos, em geral, são descritos como românticos e sonhadores. Consequentemente, seu humor é sutil, quando não surrealista. Pessoas...
Polícia Militar divulga os resultados da Operação Carnaval 2026 no Espírito Santo
A Polícia Militar divulga os resultados da Operação Carnaval 2026, realizada entre os dias 06 e 18 de fevereiro, nos...
Governo anuncia investimentos estruturantes e inaugura obras em Boa Esperança
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, estiveram, nesta quinta-feira (19), em Boa Esperança,...
Zuri, filha de Ludmilla e Brunna, comemora 9 meses com festa temática de Carnaval
A pequena Zuri, filha da cantora Ludmilla com a dançarina Brunna Gonçalves, completou nove meses de vida com uma comemoração...
FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Carnaval 2026 | Netto Brito encerra folia e público elogia segurança no Balneário de Guriri
Nesta terça-feira (17), chega ao fim o período carnavalesco na maioria das praias e balneários do Brasil e, na Ilha...
Suspeito de matar irmãos adolescentes em Linhares é preso em São Mateus
Um dos suspeitos de assassinar dois irmãos adolescentes em 2024 foi preso pela Polícia Militar do Espírito Santo no município...
Ambulantes comemoram recorde de vendas no Balneário de Guriri durante Carnaval
O Balneário de Guriri segue em clima de festa e lotação máxima durante os dias de Carnaval. A movimentação intensa...
Regional
Jovem morre após cair de moto em rodovia no Norte do ES
Um jovem de 21 anos morreu após um acidente de moto na ES-421, na zona rural de Conceição da Barra,...
Corpo de jovem é encontrado em represa de Nova Venécia
O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado boiando na represa do Dominguinhos, no bairro São Cristóvão, em...
Jovem é encontrado morto com marcas de tiros na BR-101 no Norte do ES
Um jovem de 24 anos, identificado como Wemerson Santos de Oliveira, foi encontrado morto às margens da BR-101, na altura...
Estadual
APACB encerra campanha contra trânsito na faixa preservada
A Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra (APACB) encerrou, nesta quinta-feira (19), a Campanha contra o trânsito de...
Sefaz autua em mais de R$ 400 mil e apreende 112,5 mil maços de cigarros sem nota fiscal
A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, lavrou auto de infração superior a R$ 400 mil e...
Kleber Andrade recebe o jogo entre Porto Vitória e Rio Branco pelo mata-mata do Capixabão
O Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, recebe, neste sábado (21), às 16h, o jogo de ida das quartas de...
Nacional
Homem é morto a facadas e tem pênis arrancado no interior da Bahia; suspeito é preso
Vanderlei Dias Miranda foi morto em povoado na zona rural de Encruzilhada; PM prendeu suspeito de coautoria, que foi levado...
Viradouro é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro
A Unidos do Viradouro trouxe Moacyr da Silva Pinto, o icônico Mestre Ciça, como samba-enredo do Carnaval deste ano A...
Árvore cai sobre carro e mata criança de 1 ano em Minas Gerais
Uma criança de apenas 1 ano morreu após uma árvore cair sobre o veículo em que estava com a família,...
Policial
DFRV prende suspeito de roubo de veículo na Grande Vitória
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), deu...
Deic conclui inquérito sobre roubo em Aracruz e indicia suspeito de 19 anos
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, concluiu, nesta...
Governo do Estado investe mais de R$ 72 milhões em infraestrutura na PCES entre 2019 e 2026
No período de 2019 a 2026, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) recebeu do Governo do Estado o total...
ENTRETENIMENTO
Virginia Fonseca curte dia de praia com família após carnaval: ‘Dia com eles’
Virginia Fonseca, de 26 anos, escolheu a tranquilidade do mar para aproveitar o pós-Carnaval 2026. Nesta quinta-feira (19), a influenciadora...
Deborah Secco surge deslumbrante em nova foto de biquíni
A atriz Deborah Secco movimentou as redes sociais ao compartilhar um novo vídeo nos stories do Instagram. No registro, a...
Ticiane Pinheiro curte dias de paraíso na Península de Maraú com a filha Manuella
Ticiane Pinheiro, de 49 anos, encantou os seguidores nesta quinta-feira (19), ao compartilhar registros da viagem que está fazendo com...
POLÍTICA
Guaçuí e Jerônimo Monteiro terão entrega de mudas na segunda
Produtores rurais dos municípios de Jerônimo Monteiro e Guaçuí serão beneficiados com a entrega de mudas de café, cacau e...
Proposta institui semana da biodiversidade marinha no ES
A Comissão de Justiça analisa a criação da Semana Estadual da Biodiversidade Marinha, tema do Projeto de Lei (PL) 651/2025,...
Proposta quer garantir apoio a transporte de universitários
O deputado Coronel Weliton (PRD) defende que, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (Sedu), haja no Espírito Santo...
Esportes
Botafogo perde para Nacional Potosí e sai em desvantagem na Libertadores
O Botafogo amargou sua sexta derrota consecutiva na temporada ao ser superado pelo Nacional Potosí por 1 a 0, na...
Coutinho explica saída do Vasco: “Estou muito cansado mentalmente”
Meia diz que tomou decisão no intervalo do jogo contra o Volta Redonda: “Percebi que meu ciclo no clube tinha...
Dupla brasileira Fonseca/Melo estreia com vitória no Rio Open
A parceria brasileira formada pelo jovem João Fonseca, de 19 anos, e o experiente Marcelo Melo, de 42, começou com...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus7 dias ago
Carnaval 2026 | Lambasaia agita foliões na abertura da festa em Guriri
-
São Mateus7 dias ago
Dig Black | Artista mateense grava hit na Bahia e aposta forte no pagodão baiano para 2026
-
Entretenimento7 dias ago
Rosiane Pinheiro diz que perdeu 27 kg para o carnaval: veja o antes e depois
-
São Mateus6 dias ago
Carnaval 2026 | Simone Mendes arrasta um ‘mar de gente’ no Balneário de Guriri
-
Estadual6 dias ago
Polícia Civil dá dicas para um Carnaval de respeito: “Não é não!”
-
Policial2 dias ago
PRF prende motorista embriagado na BR-262 em Marechal Floriano
-
Estadual7 dias ago
Engavetamento com 10 veículos provocou a interdição total da BR-101 no Sul do ES
-
São Mateus4 dias ago
Piloto de paramotor é resgatado após cair no mar em Guriri