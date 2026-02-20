Connect with us

Esportes

Flamengo perde na Argentina e terá desafio para virar Recopa Sul-Americana

2 horas ago

Em um revés na noite da última quinta-feira, o Flamengo foi superado pelo Lanús por 1 a 0 no Estádio Ciudad de Lanús, em Buenos Aires, na partida de ida da Conmebol Recopa Sul-Americana. O único gol do confronto foi marcado por Rodrigo Castillo, aos 31 minutos do segundo tempo, complicando a situação do Rubro-Negro para a decisão em casa.

A equipe argentina, que jogou com intensidade, leva a vantagem para o jogo de volta, que ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 26 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília), no icônico Maracanã. Para conquistar o título, o Flamengo precisará de uma vitória por, no mínimo, dois gols de diferença. Um triunfo por 1 a 0 levará a disputa para os pênaltis, enquanto qualquer empate garante a taça para o Lanús.

O jogo

O Lanús começou o jogo impondo seu ritmo e pressionando o Flamengo. Logo aos seis minutos, Medina criou a primeira oportunidade, forçando uma defesa de Rossi. Aos dez, Castillo chegou a balançar as redes, mas o gol foi prontamente anulado por impedimento. A equipe da casa seguiu com uma postura ofensiva, enquanto o Flamengo encontrava dificuldades para organizar suas jogadas e avançar com qualidade.

A primeira chance mais perigosa do Rubro-Negro só surgiu aos 34 minutos, quando Everton Cebolinha finalizou para uma boa defesa de Losada. A reta final do primeiro tempo viu um equilíbrio maior, mas sem grandes chances que alterassem o placar inicial.

No segundo tempo, o jogo se concentrou predominantemente no meio-campo, com poucas oportunidades claras para ambos os lados. Aos 12 minutos, Pedro tentou de cabeça após cruzamento, mas a bola passou perto do gol. O Lanús respondeu em uma cobrança de falta que exigiu intervenção de Rossi. Aos 24 minutos, Castillo novamente marcou, mas o VAR confirmou mais um impedimento, anulando o lance.

A insistência do Lanús finalmente deu frutos aos 31 minutos. Após um cruzamento preciso de Sasha Marcich, Rodrigo Castillo cabeceou sem chances para o goleiro Rossi, desta vez em posição legal, abrindo o placar. Animados, os argentinos quase ampliaram em seguida, com Sepúlveda acertando o travessão rubro-negro. Nos minutos finais, o Flamengo não conseguiu criar chances efetivas para buscar o empate, e o Lanús ainda assustou com Aquino, garantindo a vitória no confronto de ida.

Próximos desafios

Antes da grande decisão da Recopa Sul-Americana, o Flamengo terá um compromisso importante pelo Campeonato Carioca. No próximo domingo, dia 22 de fevereiro, às 20h30, o time enfrentará o Madureira no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais do torneio estadual. A partida servirá como preparação e teste para a equipe antes de tentar reverter a desvantagem contra o Lanús.

A decisão da Recopa, na quinta-feira seguinte (26 de fevereiro), no Maracanã, será um teste de fogo para o Flamengo, que buscará o apoio de sua torcida para virar o placar e conquistar o título continental.

