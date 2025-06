Flamengo perde de 4 a 2 e é eliminado pelo Bayern no Mundial de Clubes

O sonho rubro-negro de um título mundial terminou neste domingo, em Miami. O Bayern de Munique mostrou toda sua força e eficiência ao superar o Flamengo por 4 a 2, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Os alemães dominaram a maior parte do confronto, enquanto o time carioca teve momentos de reação, mas não conseguiu resistir à superioridade bávara.

O placar foi aberto logo no início da partida com um gol contra do chileno Erick Pulgar, trazendo pressão extra ao Flamengo. Aproveitando o embalo, o Bayern ampliou ainda no primeiro tempo com Leon Goretzka e chegou ao terceiro gol em dose dupla do imparável Harry Kane, artilheiro inglês em fase espetacular.

Apesar de estar em desvantagem, o Flamengo não se entregou. Em um surto de esperança, marcou dois gols em apenas dois minutos – um com Gerson e outro com Jorginho, de pênalti. No entanto, a reação parou por aí. A consistência da equipe alemã se impôs, e o time carioca acabou eliminado da competição.

Com a derrota, o Flamengo agora volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. O próximo desafio será contra o São Paulo, no Maracanã, ainda sem data e horário definidos. Cabe ao clube carioca juntar os cacos e retomar o foco na competição nacional.

Já o Bayern de Munique avança às quartas de final do Mundial e mede forças com o Paris Saint-Germain, que também venceu neste domingo ao eliminar o Inter Miami. O grande duelo europeu entre Bayern e PSG está marcado para o próximo sábado, em Atlanta, às 13h (horário de Brasília), e promete uma disputa de alto nível valendo uma vaga na semifinal.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 4 BAYERN

Local: Estádio Hard Rock, em Miami (EUA)

Data: 29/06/2025

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)

VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP)

Cartões Amarelos: Pulgar, Plata, Allan, Wesley (FLA); Jonathan Tah, Kimmich, Harry Kane, Musiala, Laimer (BAY)

GOLS: Pulgar (contra, aos 5′ do 1ºT), Gerson (aos 32′ do 1ºT), Jorginho (pênalti, aos 9′ do 2ºT) para o Flamengo; Harry Kane (aos 9′ do 1ºT e 27’/2ºT), Goretzka (aos 40′ do 1ºT) para o Bayern de Munique.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Allan), Jorginho (De la Cruz), Gerson (Wallace Yan) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luís

BAYERN: Neuer; Laimer (Boey), Jonathan Tah, Upamecano e Stanisic; Goretzka (Pavlovic), Kimmich e Olise; Coman (Sané), Gnabry (Musiala) e Harry Kane (Thomas Müller). Técnico: Vincent Kompany

Fonte: Esportes