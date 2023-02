Flamengo mostra poder de reação, vence Al Ahly e termina em 3º

O Flamengo e Al Ahly fizeram um jogo bastante agitado na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2022, no Marrocos, e quem subiu ao pódio foi o clube brasileiro com uma vitória por 3 a 2.

Uma vitória que ao menos serve de alento depois da derrota para o Al Hilal pela semifinal. No início do jogo, os jogadores do Rubro-Negro tiveram bastante garra e poder de reação para bater o audacioso time egípcio. Da mesma forma que Pedro e Gabigol provaram como podem ser decisivos.

O Flamengo teve controle de jogo durante praticamente todo o primeiro tempo, mexendo bem a bola, contando como ótima atuação de Gabigol em sua articulação. O atacante se movimentou bastante e se envolveu em muitas triangulações, tal como na jogada que resultou em pênalti em cima do uruguaio Gustavo Varela. O próprio Gabigol venceu com categoria e abriu o placar.

Mas outro lance de bola parada, aos 38 minutos, acabou mudando a dinâmica da partida. Em uma de suas muitas cobranças de escanteio, o clube egípcio viu o lateral Ali Maaloul fazer ótima cobrança no primeiro pau, com força. O meia-atacante Ahmed Abdelkader estava bem posicionado e mal precisou pular para cabecear para o chão e empatar o placar. A partir daí, seu tempo ganhou confiança e passou a forçar a barra no ataque.

Na volta do intervalo, o jogo já era lá e cá. Gabigol teve a primeira chance de finalização na área e acabou chutando para fora. E o Al Ahly perdeu um pênalti aos 58 minutos, justamente com seu especialista, Maaloul, que venceu no canto direito, mas sem muita força — mas o mérito fica para o Santos, que saltou no tempo certo e fez a defesa sem dar rebote .

A decepção egípcia não perdurou, de todo modo. Apenas dois minutos depois, Abdelkader fez uma jogada excepcional dentro da área, costurando em diagonal pela área flamenguista, partindo da esquerda até criar espaço para dar um toque de chapa na bola, com extrema categoria.

Para dar mais emoção ao jogo, aos 65 minutos, o Flamengo acreditou que teria mais um pênalti a seu favor, quando Ayrton Lucas foi derrubado por Khaled Abdelfattah. Com revisão pelo VAR, porém, a marcação mudou: a falta foi cometida fora da área, mas resultou na expulsão do jogador do Al Ahly.

Com um homem a mais, o Flamengo voltou a pressionar e, em duas bolas alçadas à área, conseguiu a virada. Primeiro, aos 77 minutos, o matador Pedro aproveitou sobra de bola após saída do goleirão Mohamed Elshenawy e tocou com sutilize para a rede, que estava desguarenecida. Depois, aos 85, Gabigol converteu mais uma homenagem, depois de toque na mão de Mohamed Hany ser apontado.

Para completar esse jogo maluco em seu segundo tempo, Pedro mostrou mais uma vez seu talento para estar no lugar certo para se beneficiar do momento certo também, quando o Al Ahly, nos acréscimos, falhou na saída de bola, entregando a bola para o centroavante da Seleção no meio da área. Ele fez a finta, deixou Elshenawy sem ação e tocou para fazer o quarto.

Jogador da Partida: Pedro.

Momento chave

Num jogo com tantas alternativas, erros e acertos, Gabigol teve bastante frieza, na segunda cobrança de pênalti, para mais uma vez iludir e superar o excelente goleiro Elshenawy, que foi para um lado e viu a bola deslocada para o outro. Uma bola para dar confiança e mais tranquilidade ao Flamengo, que voltava a comandar o placar.

Fonte: Agência Esporte