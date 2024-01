Flamengo mostra garra e avança para as quartas de final da Copinha com gol no último minuto contra o Botafogo-SP

Classificado! Pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Flamengo venceu o Botafogo-SP por 2 a 1, no estádio José Liberatti (Osasco-SP), e avançou para a próxima fase da competição. Daniel Rogério e Felipe Lima, no último minuto dos acréscimos, marcaram os gols da classificação rubro-negra.

O jogo

O início de partida foi bastante disputado com as duas equipes brigando pela posse de bola. Com o passar do tempo, os Garotos do Ninho conseguiram controlar as ações com trocas de passes no campo ofensivo. Até que aos 17’, o Mengão inaugurou o marcador em Osasco. Wallace Yan cruzou pela esquerda, a bola percorreu toda a área e Daniel Rogério pegou de primeira para estufar as redes: 1 a 0.

Após o gol, o Botafogo se soltou mais e começou a chegar com mais frequência à meta de Lucas Furtado. Na reta final da primeira etapa, o time rubro-negro soube controlar o jogo e foi para o intervalo com a vantagem no placar.

Logo no início do segundo tempo, o Rubro-Negro chegou bem ao ataque. Weliton tocou para Wallace Yan na entrada da área, que bateu para o gol, mas o goleiro fez a defesa. Com a vantagem, o time rubro-negro trocava passes com tranquilidade no campo de ataque em busca da melhor jogada.

O Botafogo, por sua vez, apostava nas roubadas de bola para descer em velocidade no contra-ataque, mas o Fla conseguia fazer a recomposição rapidamente. Aos 39’, Lucas Furtado fez uma grande defesa que evitou o gol de empate.

Nos acréscimos, o Botafogo chegou ao empate com Thalles, que girou na entrada da área e bateu rasteiro no canto: 1 a 1. Quem pensou que o jogo iria para as penalidades, se enganou! No apagar das luzes, o Mengão se mandou para o ataque e foi contemplado com um golaço de Felipe Lima, que bateu colocado no ângulo, sem chances para o goleiro: 2 a 1.

Próximo compromisso

Classificados para as quartas de final, os Garoto do Ninho enfrentam o Aster-SP na próxima sexta-feira (19), às 19h, em Osasco-SP.

Escalação

Lucas Furtado; Lucyan, Iago, João Victor e Jean Carlos; Daniel Rogério (João Victor), Caio Garcia (Germano) e Wallace Yan; Rodriguinho (Felipe Teresa), Victor Silva (Menegatti) e Weliton (Felipe Lima).

Técnico: Raphael Bahia.

Ficha técnica

Botafogo-SP 1×2 Flamengo – Oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco-SP

Data e hora: 17/01/2024 às 19h15

Arbitragem: Wilson Adalberto Silva, Leandra Aires Cossette e Alexandre Nascimento da Silva

Cartões amarelos: Carlos Eduardo (BOT), Zé Lúcio (BOT)

Gols: Daniel Rogério (17’1ºT), Thalles (46’2ºT) e Felipe Lima (51’2ºT).

