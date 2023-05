Flamengo marca nos acréscimos e vence o Corinthians no Maracanã

Deu Mengão no clássico das duas maiores torcidas do país! Pela sétima rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0 na tarde deste domingo (21), no Maracanã. Léo Pereira, nos acréscimos da segunda etapa, marcou o gol que deu a quarta vitória rubro-negra na competição.

O jogo

Com um desfalque importante de última hora, já que o uruguaio Arrascaeta sentiu um incômodo na coxa direita durante o aquecimento, o Flamengo começou a partida tentando permanecer mais tempo com a posse de bola. Já o Corinthians posicionava seus jogadores atrás da linha de meio-campo esperando uma oportunidade para sair no contra-ataque.

Aos 18’, o time rubro-negro chegou com perigo ao gol de Cássio. Erick descolou belo passe para Gabi na entrada da área, ele ajeitou para a canhota e tenta o chute cruzado. Bruno Méndez chega no último momento para travar a finalização. Apesar de controlar a posse de bola no campo ofensivo, o Fla tinha dificuldades na criação das jogadas, na hora de colocar o companheiro na cara do gol.

Nos acréscimos da primeira etapa, o Mengão foi pra cima e conseguiu criar duas oportunidades. A primeira com Gabi, que recebeu de Pedro e mandou a bomba de canhota. O goleiro Cássio, com a ponta dos dedos, espalmou para escanteio. A segunda foi com Victor Hugo. O meia recebeu na entrada da área, passou no meio de dois marcadores e bateu firme, mas a bola desviou no meio do caminho em Murillo e saiu em escanteio. Por muito pouco o placar não foi aberto pela equipe rubro-negra ainda na etapa inicial.

No início do segundo tempo, o Corinthians veio pra cima e obrigou o goleiro Santos a fazer duas ótimas defesas. Percebendo o bom momento da equipe paulista, o técnico Jorge Sampaoli imediatamente promoveu a primeira substituição. Sacou o atacante Pedro e colocou Everton Cebolinha em seu lugar.

Aos poucos, o time rubro-negro foi retomando o controle do jogo e ficando mais tempo com a posse de bola no campo ofensivo. Aos 32’, Léo Pereira cobrou falta no bico esquerdo da grande área e a bola passou perto do travessão. Na reta final, o jogo ficou travado sem grandes chances para ambos os lados.

De tanto insistir, o Mengão foi premiado com um gol aos 48’, no apagar das luzes! Cebolinha recebeu na esquerda, conseguiu se livrar de Romero e cruzou para Léo Pereira, que cabeceou para o fundo das redes e deu a vitória ao Flamengo, para delírio da Nação Rubro-Negra que, mais uma vez, lotou o Maraca!

Próximo compromisso

O Mengão volta a campo na próxima quarta-feira (24) para enfrentar o Ñublense, às 21h, no estádio Municipal de Concepción, pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 1×0 Corinthians

7ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã-RJ

Data: 21/05/2023

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS), Nailton Junior Oliveira (FIFA/CE) e Mauricio Coelho Penna (RS)

Cartões amarelos: Bruno Méndez (COR) e Cássio (COR)

Gol: Léo Pereira (48’2ºT).

Flamengo: Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick (Vidal), Thiago Maia, Victor Hugo (Matheus Gonçalves) e Gerson; Gabi e Pedro (Everton Cebolinha).

Técnico: Jorge Sampaoli.

Corinthians: Cássio, Bruno Méndez (Fagner), Murillo, Gil e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon e Paulinho; Adson (Wesley), Róger Guedes e Yuri Alberto (Romero).

Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Fonte: Esportes