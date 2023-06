Flamengo luta até o fim e vence o Racing por 2 a 1 no Maracanã

Feriadão com vitória do Mengão! Em jogo da penúltima rodada do Grupo A da Libertadores, o Flamengo venceu o Racing-ARG por 2 a 1 nesta quinta-feira (8), no Maracanã. Wesley e Victor Hugo marcaram os gols que encaminha a classificação rubro-negra para as oitavas de final da competição continental.

O jogo

O Flamengo começou o confronto contra os argentinos dominando a posse de bola, trocando passes no seu campo ofensivo. O Racing, por sua vez, se fechava atrás para tentar explorar os contra-ataques. Com a equipe argentina fazendo uma marcação forte no meio, o time rubro-negro encontrava certa dificuldade para chegar à área adversária.

O primeiro lance de perigo aconteceu aos 31’. Ayrton Lucas desceu em velocidade pela esquerda, tocou para Gerson, que passa para Thiago Maia dar um calcanhar para Ayrton finalizar forte. Arias fez boa defesa.

De tanto insistir, o Mengão finalmente abriu o marcador aos 35’ da etapa inicial. Everton Ribeiro puxou contra-ataque, passa para Gerson tabelar com Arrascaeta e encontra Wesley na área, que bateu com a canhota de primeira para estufar as redes do Maraca: 1 a 0.

Com o placar aberto, Mais Querido chega ao 25º jogo consecutivo com gols na Libertadores e iguala recorde do América do México, alcançado entre 1999 e 2002. O time de Jorge Sampaoli dominou as ações no primeiro tempo e foi para o intervalo com a vantagem.

No início da segunda etapa, o Racing deixou tudo igual com Matías Rojas, que acertou um belo chute no canto oposto de Matheus Cunha: 1 a 1. Com o empate, o Rubro-Negro se viu obrigado a ir para cima do adversário. Com 15’, Sampaoli promoveu as primeiras mexidas na equipe. Saíram Arrascaeta e Thiago Maia para as entradas de Everton Cebolinha e Victor Hugo.

Com controle da posse de bola, o Fla trocava passes no ataque tentando arrumar espaços na defesa do Racing. Aos 37’, veio o gol do alívio para explodir o Maraca! Erick tabelou com Cebolinha, o chileno invade a área, desvia de calcanhar para Victor Hugo, que dominou e mandou no fundo das redes do Racing: 2 a 1.

Fim de jogo no Maraca! O time rubro-negro demonstrou muita luta para conseguir uma importante vitória que encaminhou a classificação para as oitavas de final da Libertadores.

Próximo compromisso

O Mais Querido terá pela frente o confronto contra o Grêmio, no próximo domingo (11), às 18h30, no Maracanã. O jogo é válido pela décima rodada do Brasileirão.

Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Thiago Maia (Victor Hugo), Erick e Gerson (Vidal); Everton Ribeiro (Matheus França), Arrascaeta (Everton Cebolinha) e Pedro.

Técnico: Jorge Sampaoli.

Racing

Arias; Mura, Sigali (Galván), Piovi e Gabriel Rojas; Aníbal Moreno, Jonatan Gómez, Oroz (Avilés) e Matías Rojas (Moralez); Hauche (Guerrero) e Reniero (Rodríguez).

Técnico: Fernando Gago.

Ficha técnica

Flamengo 2×1 Racing – 5º Rodada do Grupo A da Libertadores

Local: Maracanã, RJ

Data e hora: 08/06/2023 às 21h

Arbitragem: Gustavo Tejera (URU), Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)

Cartão amarelo: Aníbal Moreno (RAC)

Gols: Wesley (35’1ºT), Matías Rojas (3’2ºT) e Victor Hugo (37’2ºT).

