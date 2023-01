Flamengo inicia terceira semana da pré-temporada no Ninho do Urubu

O trabalho continua! O Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira (9), no Ninho do Urubu, e iniciou a terceira semana de treinos da pré-temporada. Debaixo de chuva, os atletas trabalharam a parte física e tática sob o comando do Mister Vitor Pereira e sua comissão.

Vale destacar que o CRF divulgou em suas redes sociais que foi assinado um pré-contrato de trabalho com o goleiro Agustín Rossi, válido de 1º de julho de 2023 até 31 de dezembro de 2027.

Fonte: Agência Esporte