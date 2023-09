Flamengo inicia semana com foco na partida contra o Athletico-PR

Semana importante para o Mengão! Nesta segunda-feira (11), o elenco rubro-negro se reapresentou no Ninho do Urubu e seguiu a preparação para a partida contra o Athletico-PR, que será disputada na próxima quarta-feira (13), às 21h30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES. O confronto é válido pela 23ª rodada do Brasileirão.

O técnico Jorge Sampaoli comandou uma atividade tática para definir os titulares que começarão o jogo diante dos paranaenses. Os atletas Ayrton Lucas e Bruno Henrique, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão de fora da partida. Arrascaeta, Luiz Araújo e Varela seguem o processo de recuperação das suas respectivas lesões.

O Flamengo terá outro compromisso importante nesta semana. Enfrentará o São Paulo no próximo domingo (17), às 16h, no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil.

Fonte: Esportes